Mini condizionatore 3 in 1 by Xiaomi: CHICCA a consumo ridicolo (34€)

Ben nascosto all’interno dell’ecosistema Xiaomi, c’è questo mini condizionatore 3 in 1. Economico nel prezzo, con un massimo assorbimento energetico ridicolo di 10W e un design super accattivante. Puoi avere aria fresca oppure solo ventilazione o ancora è un ottimo umidificatore, in caso di aria troppo secca.

Un prodotto che, anche se non ci speravo troppo, ho scovato anche su Amazon. Puoi portarlo a casa a 34,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Il prodotto arriva a casa in una manciata di giorni.

Condizionatore 3 in 1 da Xiaomi: un prodotto tutto da scoprire

Un prodotto super compatto, che non manca di offrire ottime performance. Sulla parte inferiore, un serbatoio di acqua da 500 ml. Inseriscila ben fredda, se desideri refrigerio e poi sei pronto. Lo accendi e l’aria, prima di arrivare in circolo, passerà da una speciale spugna, intrisa di acqua ghiacciata.

Nelle immediate vicinanze del prodotto, verrà rilasciata aria bella fresca, che ti garantirà sollievo immediato. La ventola integrata arriva fino a 3500 giri al minuto ed è uno dei suoi punti di forza. Se desideri usarlo solo come ventilatore, puoi evitare di mettere l’acqua. Allo stesso modo, quando c’è l’acqua, puoi usarlo anche come pratico umidificatore. Si tratta del prodotto perfetto da avere sulla scrivania mentre lavori oppure sul divano o sul comodino: non aspettarti di raffreddare decine di metri quadrati, questo dispositivo serve a rinfrescare nelle immediate vicinanze.

Insomma, questo mini condizionatore 3 in 1 non solo è bello e utile, ma è anche dotato di funzionalità supplementari. Il tutto con un consumo energetico più basso di una lampadina LED, praticamente: ti basti pensare che l’alimentazione può anche arrivare da un powerbank.

Insomma, dall’interno dell’ecosistema Xiaomi, un’altra chicca economica da non perdere. Per accaparrarti questo super dispositivo da Amazon devi solo completare l’ordine al volo. Lo prendi a 34,99€ con spedizioni assolutamente gratuite. Sii rapido però: a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.