Mini compressore portatile a PREZZO REGALO, solo 39€ su Amazon

Non sei ancora partito per le vacanze? Allora prima di farlo acquista questo Mini compressore portatile che funziona anche da Power Bank a soli 39,99 euro, invece che 89,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo di Amazon quindi sii rapido.

Grazie a questo sconto incredibile del 56% oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 50 euro sul totale. Non è certo una promozione che durerà a lungo per cui fai presto. Con questo fantastico gadget puoi fare viaggi sereno. Se la gomma della tua macchina dovesse sgonfiarsi la puoi gonfiare in pochissimo tempo. Inoltre è in grado di ricaricare i tuoi dispositivi mobili.

Mini compressore portatile + Power Bank a pochissimo

Una delle caratteristiche più interessanti di questo Mini compressore portatile è la sua versatilità. Infatti, grazie una porta USB potrai collegarci ad esempio uno smartphone e ricaricarlo in un attimo. In pratica funziona come se fosse un Power Bank. Ha un design compatto e leggero e quindi te lo puoi portare ovunque.

Potrai gonfiare velocemente le gomme dell’auto, della moto, della bici o del monopattino elettrico. Oltre a questo potrai gonfiare i palloni, i materassini e i salvagenti. Ha una grandissima capacità da 4000 mAh che dura a lungo ed è anche dotato di una luce a LED che funziona come torcia.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che a una cifra del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fionda su Amazon e acquista il tuo Mini compressore portatile a soli 39,99 euro, invece che 89,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.