Mini compressore portatile da 6000mAh e 150PSI: non viaggiare mai senza

Se per disgrazia mentre sei in viaggio, magari per andare su una pista da sci, ti si sgonfia la ruota della macchina potresti rovinare le tue feste di Natale. Invece oggi con una piccola spesa puoi correre ai ripari. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo mini compressore portatile a soli 29,99 euro, invece che 37,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma perché pagare di più quando si può avere a un costo minore? Oggi con lo sconto del 21% risparmi e ottieni un ottimo dispositivo molto utile in tantissime occasioni.

Mini compressore portatile compatto e potente

Oltre al prezzo chiaramente molto basso, questo mini compressore portatile e anche molto compatto e leggero, il che ti permette di portarlo sempre con te. Lo puoi mettere dentro il cruscotto dell’auto o in una valigia. Inoltre ha un’ottima potenza di gonfiaggio massima di 150 PSI e quindi non avrai problemi e potrai gonfiare gli pneumatici di qualsiasi veicolo. Ma non solo. Puoi gonfiare anche palloni, salvagenti e materassini.

Grazie alla sua capacità da 6000 mAh è in grado di riportare alla giusta pressione tutte le ruote della tua macchina più e più volte. Inoltre possiede una porta USB che ti permette di ricaricare dispositivi come smartphone e tablet e anche una pratica luce a LED per quando devi lavorare al buio. È dotato anche di un display dove puoi vedere le varie funzioni e la batteria residua.

Sicuramente questo dispositivo è indispensabile e visto che oggi lo pagherai anche meno devi approfittarne. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini compressore portatile a soli 29,99 euro, invece che 37,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.