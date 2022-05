Mini centrale elettrica portatile 8 in 1 a 17€: illumina e ricarica

Questo dispositivo, in gran sconto su Amazon del 50%, è praticamente una mini centra elettrica portatile 8 in 1. Infatti, è dotata di 7 modalità di illuminazione e può anche ricaricare i tuoi dispositivi mobili o alimentarli.

Approfittando della promozione del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 17€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a prezzo ribassato. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però perché la disponibilità è super limitata.

Mini centrale elettrica 8 in 1: ottima occasione Amazon

Un prodotto compatto, ma potente. Doppia lampada, sia sulla parte destra che su quella sinistra, e 7 modalità di illuminazione a disposizione. Scegli quella che preferisci, l’ultima è perfetta in caso di emergenza. Infatti, la modalità SOS illumina di blu e rosso, così da attirare l’attenzione.

Tramite la porta USB anteriore, puoi collegare i tuoi dispositivi (smartphone, wearable e non solo) e ricaricarli. Oppure, puoi semplicemente alimentarli. Il prodotto perfetto da usare in giro, magari in campeggio o durante un’escursione, così non rischiare di rimanere mai a secco di energia o di illuminazione.

Quando l’energia finisce, basta un attimo per effettuare la ricarica tramite una comune presa elettrica. A questo prezzo, questa mini centrale elettrica 8 in 1, è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine da Amazon per averla a 17€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, perché la disponibilità è super limitata.