Mini cacciavite elettrico 48-in-1: col TRIPLO SCONTO Amazon è un affare clamoroso

Amazon non solo raddoppia, ma addirittura triplica lo sconto attivo su questo utilissimo mini cacciavite elettrico con 48 punte magnetiche, luce LED e persino display. Puoi acquistarlo a soli 32,99 euro invece di 59,99. Adesso ti spieghiamo la procedura per averlo a questo prezzo.

Mini cacciavite elettrico: come avere il triplo sconto

Per pagare il mini cacciavite al prezzo che ti abbiamo indicato devi:

Aprire la pagina del prodotto su Amazon Spuntare su “Applica coupon 15%“ Cliccare su “Applica” di fianco alla voce “Risparmia 10% con il codice promozionale G704WCQL“ Il prezzo finale ti sarà mostrato poi al checkout

Ad un prezzo magnifico ti porti a casa uno strumento eccezionale, realizzato con materiali di alta qualità come la lega di alluminio e punte in acciaio S2 ultra-resistente.

Il display OLED integrato è una chicca che permette di tenere sotto controllo le impostazioni di coppia, la direzione di rotazione e lo stato della batteria. E con la luce LED integrata potrai illuminare anche le aree più difficili da raggiungere.

Le 5 impostazioni di coppia regolabili, da 0,05 Nm a 0,2 Nm (e fino a 3 Nm in modalità manuale), lo rendono ideale per riparazioni delicate su dispositivi elettronici come telefoni, laptop, fotocamere e orologi. Il set include nello specifico 48 punte magnetiche di diversa misura, ognuna di esse resistente all’usura e progettata per mantenere la sua precisione nel tempo.

Infine, con una singola carica, puoi lavorare fino a 3 ore e stringere fino a 500 viti garantendoti una lunga autonomia. Quindi, segui la procedura che ti abbiamo indicato sopra e pagalo soltanto 32,99 euro invece di 59,99.