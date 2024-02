Mini aspirapolvere da tenere in AUTO, senza fili e ricaricabile a 19€

Un’occasione unica per dire addio, una volta e per tutte, alla sporcizia in auto. Lo so che ti piace mangiare il cornetto la mattina o andare al mare però poi devi fare i conti con le briciole e la sabbia. Non rischiare di fare una figuraccia con un passeggero o con qualcuno di speciale perché l’abitacolo sembra uscito direttamente dalle Maldive. Cioè, figo se si potesse teletrasportare ma visto che non è il caso rimedia con questo mini aspirapolvere portatile.

Su Amazon è in promozione per farti fare un affarone. Soli 19,99€ con un click in pagina e l’acquisto rapido, cosa aspetti? Aggiungilo al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini aspirapolvere da auto: lo usi come e dove vuoi

Io te lo consiglio per l’automobile ma dove sta il problema? Anche in casa o in ufficio è una comodità assoluta per pulire zone difficili o spazi complicati come i cassetti. Ma veniamo al dunque, questo mini aspirapolvere è senza fili e pratico.

Ha dimensioni compatte così lo puoi tenere nel bagagliaio o in qualche mobile senza mai darti fastidio. La sua autonomia arriva a ben 20 minuti con una sola carica che potrebbero sembrarti pochi sulla carta ma nell’effettivo sono veramente tanti e soprattutto sufficienti per portare all’antico splendore quello che stai pulendo.

Con accessori per raggiungere zone difficili e un contenitore che svuoti con un click, cos’altro puoi desiderare? Il filtro lo lavi sotto l’acqua corrente ed il gioco è fatto.

Riscopriti bambino con il suo design spaziale e a forma di pistola che ne semplifica ancora di più l’utilizzo.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click il tuo mini aspirapolvere portatile a soli 19,99€ con uno sconto in corso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.