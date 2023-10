Mini aspirapolvere con 6 accessori per pulire AUTO, casa e non solo

Non perdere tempo ma soprattutto non rimandare la pulizia della tua auto. So che andare al centro apposito è un po’ stancante perché non sai come incastrarlo tra i vari impegni, ma da oggi hai la possibilità di tenere il tuo gioiellino pulito con un solo acquisto. Porta a casa questo mini aspirapolvere 6 in 1 e non dovrai più disperarti.

Lo usi per l’auto ma anche in ufficio e a casa per pulire zone delicate, piccole o difficili da raggiungere. Visto il piccolo ribasso su Amazon io ti consiglio di approfittarne. Apri la pagina e portalo a casa con appena 32,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Mini aspirapolvere con 6 accessori: la usi ovunque in casa e anche fuori

Viste le dimensioni minime e la semplicità di utilizzo, questa mini aspirapolvere è da non farne a meno. Puoi utilizzarla ovunque in casa ma anche fuori e soprattutto puoi riporlo senza problemi una volta che on ti serve più. Anche nel bagagliaio non è d’intralcio.

Senza fili e leggero per poterlo usare ogni volta che ne hai bisogno. Pensa che ha un’autonomia di 20 minuti ininterrotti i quali non fanno mai male. Scegli quale accessorio utilizzare e dai via alla strage di briciole e polvere disseminati ovunque.

Tutto lo sporco si raccoglie nel contenitore. Per svuotarlo, lo sganci ed hai fatto. Inoltre, ti faccio sapere che il filtro è estraibile e lavabile sotto acqua corrente per una manutenzione super semplice e alla portata di tutti.

Che altro dirti? Sistema HEPA alla mano e via.

Porta subito a casa questo mini aspirapolvere e non ne fare mai più a meno. Lo acquisti su Amazon con appena 32,99€ grazie allo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.