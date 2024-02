Mini altoparlante bluetooth: suono a 360 GRADI ad un SUPER PREZZO

Perfetto per ascoltare la musica in giro, ma anche in casa o per organizzare delle feste in giardino, questo mini altoparlante bluetooth in offerta su Amazon oggi ti costa soltanto 25,99 euro invece di 39,99.

Mini altoparlante bluetooth in offerta: le caratteristiche

La cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini offre un’esperienza audio coinvolgente grazie al suo design compatto e potente. Con una potenza di 15W, questo altoparlante portatile garantisce un audio stereo a 360 gradi.

La sua modalità di riproduzione multifunzione ti permette di inserire una scheda di memoria TF/Micro SD fino a 64GB per ascoltare la tua playlist senza bisogno di un dispositivo esterno. Inoltre, l’interfaccia AUX standard da 3,5 mm ti permette di collegare i dispositivi che preferisci in modo facile e veloce.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, la connessione senza fili è istantanea e stabile fino a una distanza di 30 metri. Infine, la cassa è progettata per resistere agli schizzi d’acqua, grazie alla sua certificazione IPX6 impermeabile, che la rende ideale per l’uso in ambienti esterni o in prossimità di acqua.

Un ottimo prodotto che oggi puoi avere a poco prezzo: su Amazon è tua a soli 25,99 euro invece di 39,99.