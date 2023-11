Minecraft per Nintendo Switch costa meno di 40€: corri a prenderlo

Minecraft, il fenomeno dei giochi sandbox che ha catturato l’immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo, è ora disponibile su Nintendo Switch. Quanto costa? Pochissimo: solo 34,78€ su Amazon e non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione perché saranno incluse all’interno dell’articolo; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita.

Minecraft: crea il tuo mondo fantastico

Minecraft ti mette al centro dell’azione, offrendoti la libertà di creare, esplorare e sopravvivere in un vasto mondo fatto interamente di blocchi. Di fatto, potrai scegliere di giocare in modalità “Creativa”, all’interno della quale avrai accesso a tutti i materiali e potrai costruire ciò che desideri senza limiti, o nella modalità “Sopravvivenza”, dove devi raccogliere risorse, affrontare mostri e costruire il tuo rifugio.

Questo è un prodotto noto per il suo stile grafico iconico, caratterizzato dai blocchi pixelati che compongono il mondo di gioco. Questo stile distintivo è diventato un marchio di fabbrica della serie ed è stato trasferito in modo impeccabile alla console Nintendo Switch. Non di meno,

Una delle caratteristiche più amate dai fan di tutto il mondo di Minecraft è la possibilità di giocare in multiplayer. Con il supporto per l’online e per il gaming in locale, potrai unirti a un amico o a un gruppo di giocatori e collaborare per costruire strutture epiche o esplorare il mondo insieme. C’è poi una serie di espansioni e contenuti aggiuntivi che ti permettono di personalizzare ulteriormente la tua esperienza di gioco. Potrai acquistare pacchetti di texture, mondi aggiuntivi e skin per i personaggi, che ti consentono di personalizzare il mondo secondo i tuoi gusti.

Con un’offerta speciale di soli 34,78€, spese di spedizione incluse, avrai un gioco incredibile, che permetterà alla tua creatività di liberarsi senza freni. Con la consegna celere e immediata lo riceverai in pochissimi giorni presso il tuo domicilio.

