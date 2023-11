Minecraft per Nintendo Switch costa meno di 28€ su Amazon

Clamoroso sconto quello offerto da Amazon per il gioco più famoso degli ultimi anni. Di fatto, Minecraft, nella sua iterazione per Nintendo Switch, costa solo 27,99€, spese di spedizione incluse. Si tratta di uno dei titoli più rivoluzionari degli ultimi anni, spettacolare sotto tutti i punti di vista, divertente e che stimola la creatività. Grazie alla versatilità della console della grande N avrete la possibilità di esplorare e creare in modalità portatile o sul grande schermo della TV.

Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o la promo potrebbe finire a breve. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e volendo si può anche ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker presenti sul territorio italiano.

Minecraft su Nintendo Switch: il gioco più divertente del momento

Andiamo con ordine: Minecraft si distingue per la sua libertà di esplorazione in un vasto mondo gvirtuale. Dovrete avventurarvi nelle lande pericolose, costruire imponenti strutture o esplorare intricati labirinti sotterranei. Il vostro unico limite? La fantasia.

Grazie alla versatilità della Nintendo Switch, potrete usufruire di diverse modalità di gioco così da soddisfare ogni tipo di necessità/richiesta. Ad esempio, con la modalità Sopravvivenza metterete alla prova le vostre abilità in un mondo ricco di pericoli, mentre la modalità Creativa vi consentirà di costruire senza limiti con risorse illimitate. Inoltre, c’è il supporto al multiplayer.

C’è uno stile ben preciso: il gioco dispone di un design affascinante e di alcuni paesaggi mozzafiato. La versione per Nintendo Switch sfrutta al 100% le capacità della console per offrire un’esperienza visiva coinvolgente. Con un prezzo di soli 27,99€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.