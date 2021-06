In occasione del Prime Day 2021, su Amazon sono in sconto una serie di videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation 5. In questa guida vi segnaliamo le offerte più interessanti in ambito videoludico, con diversi titoli tripla A a prezzo stracciato.

Assassin's Creed Valhalla

Tra i videogiochi in offerta su Amazon c'è Assassin's Creed Valhalla in versione PlayStation 4 al 40% di sconto. In Valhalla si vestono i panni di un guerriero vichingo, la mappa open world permette al giocatore di esplorare ed interaggire con i personaggi. La natura GDR del gioco consente di aumentare le abilità da combattimento del personaggio, sviluppare il proprio stile di gioco ed esplorare liberamente le città norrene.

Il nuovo capitolo della serie sviluppata da Ubisoft si trova in offerta su Amazon a 41,99€, lo sconto è del 40% rispetto al prezzo di listino.

Immortals Fenyx Rising – Limited Edition

Sempre in casa Ubisoft viene scontata del 54% la versione Limited di Immortals Fenyx Rising, un titolo open world sulla falsa riga del celebre The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'ottimo Immortal Fenyx Rising dà vita a una grandiosa avventura mitologica. Potete giocare nei panni di Fenyx, un’eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un’oscura maledizione. Con lei affronterete creature mitologiche, padroneggerete i leggendari poteri degli dei e sconfiggerete Tifone, il Titano più temibile della mitologia greca, in uno scontro epico.

Oggi è possibile acquistare Immortal Fenyx Rising Limited Edition per PS4 in offerta su Amazon a 32,99€, un risparmio di ben 38 euro rispetto al prezzo di listino.

It Takes Two

It Takes Two è un gioco cooperativo disponibile per PC, Xbox e PlayStation, la versione in offerta oggi è quella per PS4, compatibile anche con PS5 grazie alla retro-compatibilità. Lo sconto del 25% corrisponde ad un risparmio di ben 10 euro rispetto al prezzo iniziale, la promozione resterà attiva durante i due giorni di offerte targate Amazon Prime Day 2021.

It Takes Two è un videogioco platform action-adventure sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts, è necessario giocare in due interpretando i personaggi in miniatura e sfruttando le innovative meccaniche cooperative. La versione PS4 del gioco si trova in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo solito.

Sackboy: Una Grande Avventura

Il nuovo titolo targato PlayStation Studios è un'avventura Pegi 7 publicata in esclusiva per PS4 e PS5, si tratta di un videogioco platform spinoff di LittleBigPlanet, si vestono i panni di Sackboy per superare livelli platform 3D e 2.5D. Sackboy è un gioco ideale per tutte le età, anche i più piccoli possoni divertirsi.

Sackboy: Una Grande Avventura si trova in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 44% e un risparmio di ben 31 euro in occasione del Prime Day 2021

Mass Effect Legendary Edition

A distanza di circa un mese dal day-one, va in offerta il nuovo Mass Effect Legendary Edition al 21% di sconto. Questo titolo raccoglie le versioni remasterizzate di Mass Effect 1, 2 e 3, il celebre videogioco d'azione ora può essere giocato in 4K Ultra HD su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Oggi Mass Effect Legendary Edition è disponibile in offerta su Amazon a 54,99€, con uno sconto del 21% e un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo del day-one.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

