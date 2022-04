Migliori soundbar nelle Offerte di Primavera Amazon

L’inizio del mese parte con le incredibili offerte di primavera di Amazon, una raccolta di sconti e occasioni che non puoi assolutamente perderti per acquistare dispositivi legati al mondo hi-tech e non solo.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono le offerte di Amazon per quanto riguarda le soundbar, i sistemi audio di un certo livello che garantiscono un ascolto audio di qualità e pensato anche per la visione di film e serie TV grazie al collegamento (su cavo o in wireless) con la televisione.

Migliori soundbar: offerte di primavera Amazon

Abbiamo avuto modo di scoprire e scegliere per voi solo le migliori soundbar disponibili in offerta, proponendovi solo quei prodotti caratterizzati da una qualità audio sopraffina e soprattutto da uno sconto vero e tangibile.

Pronti? Partiamo alla ricerca delle migliori soundbar nelle offerte Amazon di primavera.

Philips Audio B5305

Partiamo con un prodotto economico e ottimo per un ascolto senza compromessi. La soundbar di Philips, infatti, ti offre la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti ad alta qualità; è perfetta anche sotto la TV in salotto per guardare qualsiasi tipologia di film. Dotato di subwoofer wireless e un sistema audio 2.1 con erogazione pari a 70W, la soundbar di Philips è dotata di supporto al collegamento Bluetooth (perfetto per gli smartphone), tramite cavo HDMI oppure con cavo ARC.

La soundbar è disponibile in sconto a 78,99€ con uno sconto del 44% fino alle ore 23:59 del 13 aprile.

Philips Audio B8405

Sei alla ricerca di qualcosa di più potente e con un audio di qualità superiore? Allora questa soundbar di Philips è fatta apposta per te: si tratta sempre di un sistema 2.1 ma in questo caso troviamo una potenza audio in diffusione di ben 240W. Goditi un audio 3D surround di alta qualità che ti permetterà di ascoltare i tuoi brani preferiti e guardare i film dandoti la sensazione di essere al centro del palco; la tecnologia DTS Play-Fi, inoltre, è sempre a tua disposizione per creare un suono surround di alto livello. Completamente compatibile con Amazon Alexa e anche Google Assistente, puoi controllare la soundbar direttamente con la tua voce.

La soundbar è disponibile in sconto a 179,99€ con uno sconto del 57% fino alle ore 23:59 del 13 aprile.

LG SPD75YA

Chiudiamo con la soundbar per chi non ha intenzione di scendere a compromessi, mai. La soundbar LG ha un sistema 3.1.2 da 400W con un audio che è senza ombra di dubbio di altissimo livello. Dotato di tutte le tecnologie possibili e immaginabili – DTS:X, Dolby Atmos e Dolby Digital -, è un prodotto indicato a chi si può quasi definire un purista dell’audio. Il design, l’audio, la calibrazione del suono: tutto è perfetto e ottimizzato per garantirti un’esperienza di ascolto senza eguali.

La soundbar è disponibile in sconto a 379,99€ con uno sconto del 37% fino alle ore 23:59 del 13 aprile.

Sono partite le offerte di Primavera di Amazon: non perdere questa occasione per scoprire le migliori offerte disponibili fino al 14 aprile!