I migliori smartphone economici di Marzo: 5 modelli che non deludono

Se stai pensando di acquistare uno smartphone con il giusto rapporto qualità prezzo allora avvaliti della nostra lista dei 5 migliori smartphone economici di marzo 2025. Ce ne sono per tutti i gusti, dagli smartphone con ottime fotocamere a quelli con super batteria per passare da chi ha la tecnologia 5G o una memoria interna enorme. Hai solo l’imbarazzo della scelta.

Smartphone economici di qualità spendendo pochissimo

Xiaomi Redmi Note 13 4G è indubbiamente tra primi modelli che dobbiamo segnalare. Gode di un rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Questa è la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che sostengono il processore Snapdragon 685. Ottimo display AMOLED da 6,67 pollici e tripla fotocamera da 108 MP. È tuo a soli 160 euro.

HONOR X8b è dotato di Android 13, è dual Sim e possiede una doppia fotocamera con sensore principale da 108 MP per straordinarie foto. Ha un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e monta il processore Snapdragon 680 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo puoi aggiungere al tuo carrello a soli 169 euro.

Se preferisci avere la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet allora acquista Samsung Galaxy A25 5G da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Oggi lo puoi avere a soli 194,89 euro. Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,5 pollici, Android 14 e una super batteria da 5000 mAh che si ricarica in fretta.

OPPO Reno12 F aggiunge qualcosa in più grazie all’intelligenza artificiale è una bellissima tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e fotocamera per selfie da 32 MP. Anche in questo caso troviamo un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici una super batteria da 5000 mah e memoria interna da 256 GB. Lo puoi avere a soli 189,99 euro.

Se non vuoi fare sacrifici e comunque risparmiare allora a validi dello sconto del 40% e portati a casa il bellissimo Motorola edge 50 fusion a soli 269,90 euro. Qui siamo di fronte un display pOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 144 Hz e resistenza all’acqua e alla polvere IP68. Il potente processore Snapdragon 7s Gen 2 viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna da 512 GB.

Tutte queste promozioni scadranno sicuramente da un momento all’altro e quindi devi fare in fretta. Perciò fiondati su Amazon e acquista uno dei migliori smartphone economici di Marzo. E se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.