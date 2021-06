Il Prime Day 2021 è finalmente arrivato su Amazon, per le prossime 48 ore saranno disponibili moltissimi offerte dedicate ai clienti Prime. In questa guida vi segnaliamo le promozioni più interessanti in ambito videoludico, selezionando i migliori accessori per i videogiocatori più esigenti.

Ricordimo che sui prodotti in offerta Amazon offre la spedizione gratuita in tutta italia e consegna espressa Prime entro 1-2 giorni lavorativi.

Logitech G Pro Wireless

Il mouse da gaming Logitech G Pro Wireless è tra le periferiche da gioco più apprezzate in commercio, è pensato per offrire le massime prestazioni agli atleti professionisti del mondo e-sport e ai videogiocatori più competitivi ed esigenti. In occasione del Prime Day 2021 viene applicato uno sconto del 42%, che porta il prezzo di vendita a 89,99€, per un risparmio effettivo di ben 65 euro.

ASTRO Gaming A40 TR

ASTRO è uno dei brand più interessanti nel settore gaming, produce una serie di cuffie ed accessori audio pensati per garantire le massime prestazioni in gioco. Compatibili sia per PC che per console, le ASTRO A40 TR offrono un audio Dolby di ottima qualità, un microfono integrato removibile e una connessione cablata priva di latenza. In bundle con l'headset viene venduto anche il MixAmp, una sorta di scheda audio esterna che pre-aplifica il suono e migliora sensibilmente la qualità sonora. Tramite due grasse manopole, il MixAmp di ASTRO consente di regolare il volume in entrata e in uscita con rapidità e accuratezza.

Le ASTRO Gaming A40 TR con MixAmp si trovano in offerta su Amazon a 204,99€, lo sconto è del 27% e si traduce in un risparmio di 74 euro rispetto al prezzo solito.

Logitech G432

Tra le promozioni Logitech ci sono anche le cuffie da gaming G432, un headset dotato di sistema surround 7.1, driver audio da 50mm e microfono integrato. Questo modello è compatibile con PC Windows, MacOS, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e si connette via USB o tramite un classico cavo jack da 3.5mm.

Lo sconto di oggi è del 50%, le Logitech G432 sono disponibili su Amazon a 40,99€.

Logitech G213 Prodigy

Il brand elvetico applica uno sconto del 57% sulla tastiera da gaming G213, questa periferica in formato full size è dotata di retroilluminazione RGB, tasti personalizzabili e controlli multimediali dedicati. La Logitech G213 resiste agli schizzi d'acqua e grazie agli switch meccanici Mech-Dome i tasti forniscono un feedback tattile rapido e responsivo.

In occasione del Prime Day la tastiera G213 viene venduta su Amazon a soli 34,98€, con uno sconto del 57% e un risparmio di ben 47 euro rispetto al prezzo di listino.

Razer DeathAdder V2

Il DeathAdder è uno dei modelli storici di Razer, la versione in offerta oggi è la V2, con sensore ottico Focus+ da 20.000 DPI, cavo Speedflex, 8 tasti programmabili e illuminazione Chroma RGB. La particolare forma ergonomica consente al Razer DeathAdder V2 di offrire al videogiocatore il massimo comfort durante le sessioni di gioco più intense. Per programmare i tasti è sufficiente scaricare l'apposito software per PC Windows, direttamente dal sito ufficiale del brand.

Per il Prime Day 2021 Razer applica uno sconto del 38% e vende il mouse DeathAdder V2 in offerta a 49,98€, un risparmio di 30 euro rispetto al prezzo solito.

HyperX Cloud II

Durante un periodo di offerte, non mancano mai le periferiche audio targate HyperX, in particolare le ottime Cloud 2. Si tratta di un headset da gaming di tipo over-ear, con un archetto realizzato in pelle e un microfono integrato che è possibile collegare e scollegare tramite l'apposito connettore. Questo modello si adatta alla perfezione alle console, grazie agli appositi adattatori per i controller Playstation e Xbox.

È possibile utilizzare le Cloud 2 anche su PC tramite jack da 3.5mm o tramite uno specifico controller USB fornito in confezione, sul quale si trovano una serie di comandi per regolare il volume e collegare un microfono esterno. Oggi le HyperX Cloud 2 si trovano in offerta su Amazon a 67,99€, lo sconto del 32% corrisponde ad un risparmio di 32 euro rispetto al prezzo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames