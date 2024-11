Le migliori macchine per espresso e non solo in offerta al Black Friday

Approfitta anche tu degli sconti incredibili in questa settimana di Black Friday Amazon 2024 e portati a casa una delle migliori macchine per espresso. Ci sono tantissimi prodotti ma noi abbiamo deciso di mettere sul podio i 5 migliori modelli in offerta. Fai presto perché ovviamente le promozioni non durano in eterno.

Macchine per espresso: 5 modelli in offerta al Black Friday

Partiamo col botto. Sicuramente una delle macchine per espresso più amate e acquistate di sempre, ovvero Bialetti Gioia. Questa versione con 32 capsule incluse (16 Roma e 16 Napoli) la puoi avere a soli 51 euro, invece che 72,99 euro. È straordinariamente compatta e semplicissima da utilizzare.

Ottima promozione anche per la Nescafé Dolce gusto Genio S che oggi puoi avere a soli 65,99, con lo sconto del 26% sul prezzo di listino. Anche in questo caso spicca la sua straordinaria compattezza e semplicità di funzionamento. Gode di un serbatoio da 0,8 litri ed è compatibile con tantissime capsule per gusti diversi.

Ti segnaliamo anche Lavazza a Modo Mio Jolie Evo, un altro classico modello che va a ruba e che puoi avere a soli 79,90 euro con incluse 64 capsule Lavazza crema e gusto. Con il pulsante stop e Go puoi erogare esattamente la quantità di caffè che desideri e si spegne in automatico dopo due minuti di inutilizzo.

Se vorresti una macchina per il caffè più classica e con la possibilità anche di fare un bel cappuccino della schiuma vellutata allora devi acquistare Electrolux Explore 6. Possiede un set di filtri 2 in 1 che ti permetteranno di scegliere tra il caffè macinato e le cialde ESE. Gode di un bellissimo design compatto ed elegante con un pratico display per le varie funzioni e un pannarello che eroga vapore.

Abbiamo iniziato col botto e finiamo con un’esplosione colossale. Se vuoi il meglio del meglio allora metti nel tuo carrello la macchina per caffè automatica Philips 2200 Series. Grazie al suo macinino potente in ceramica potrai macinare all’istante i chicchi di caffè scegliendo tra 12 impostazioni differenti. Puoi farti un cappuccio buonissimo e gestire tutto dal pratico display touch. Qui siamo ovviamente davanti al meglio del meglio e oggi puoi averla a soli 217,99, risparmiando la bellezza di 142 euro.

Devi essere veloce perché tutte queste promozioni per le migliori macchine per espresso sono a tempo limitato e quindi scadranno da un momento all’altro. Ricordati anche che se sei abbonato ai servizi Prime riceverai il tuo acquisto direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Dunque se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.