Il secondo ed ultimo giorno di Prime Day 2021 porta con sé una serie di sconti e promozioni in ambito videoludico. Ricordiamo che le offerte sono riservate ai clienti Prime, per chi non fosse già abbonato al servizio è possibile ottenere un mese di prova gratuita seguendo questo link.

In questo articolo vi segnaliamo le migliori offerte sui videogiochi per console, tra i quali troviamo il nuovo Resident Evil Village per PS5, Cyberpunk 2077 e Animal Crossing: New Horizon. Ecco una lista dei titoli più interessanti, con tanto di link per approfittare degli sconti prima che le scorte si esauriscano.

