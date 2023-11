Le migliori estensioni per la sintesi vocale su Google Chrome

Le estensioni disponibili sui principali browser possono notevolmente migliorare le prestazioni sul web, integrando funzionalità avanzate. Tra le numerose estensioni disponibili su Google Chrome, la categoria della sintesi vocale risulta particolarmente interessante. Queste estensioni rendono la navigazione web più fluida e coinvolgente, consentendo di ascoltare vari tipi di contenuti, dai testi scritti come sito web o PDF e persino il testo contenuto all’interno delle immagini. Ecco una panoramica delle estensioni di sintesi vocale da considerare per Google Chrome.

Chrome Web Store: per tutte le estensioni

Google Chrome offre il Chrome Web Store, con una sezione dedicata alle estensioni che comprende numerose categorie per soddisfare qualsiasi esigenza. Per quanto riguarda la sintesi vocale, la situazione è un po’ più complessa, in quanto molte pagine, senza nessun tipo di estensione sono già in grado di leggere un testo. Tuttavia, spesso non sono presenti o non riescono a catturare ogni elemento, sia esso testo o immagine.

Invece, con le estensioni di sintesi vocale di Google Chrome, è possibile ottenere diverse funzionalità semplicemente con un click. Principalmente le loro funzionalità sono molto simili, ma ognuna ha una caratteristica diversa. I vantaggi dell’utilizzo di un’estensione con sintesi vocale includono la possibilità di ottenere una lettura automatica senza la necessità di leggere, un supporto verbale per l’apprendimento di una nuova lingua, o semplicemente la possibilità di godere del contenuto in modo diverso.

Read Aloud ascoltare un testo

Probabilmente, l’estensione più nota è Read Aloud che consente di ascoltare il testo invece di leggerlo, supportando oltre 40 lingue con diverse voci, tra cui italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese e cinese. Le funzionalità di Read Aloud sono molteplici, tra le principali, è possibile evidenziare il testo che viene letto per facilitare il seguito della lettura e migliorare la comprensione. Inoltre, grazie alla funzione OCR, è possibile leggere anche i testi contenuti all’interno delle immagini.

Per scaricare l’estensione, è necessario accedere alla sezione delle estensioni, selezionare Read Aloud: Un Lettore Vocale da Testo a Voce e poi scegliere “Aggiungi”. In questo modo, l’estensione verrà scaricata e, attraverso le impostazioni dell’estensione, sarà possibile regolare la velocità, il tono e il volume della voce, in base alle proprie preferenze. Invece, quando si desidera utilizzare la sintesi vocale per una parte di testo, basta selezionarla e poi scegliere, cliccando il tasto destro del mouse, “Leggi parte selezionata” vicino all’icona dell’altoparlante arancione. Sul sito ufficiale, è possibile trovare l’estensione non solo per Google Chrome, ma anche per Firefox e Edge.

NaturalReader

NaturalReader è un’estensione disponibile in 20 lingue ideale per diverse attività. NaturalReader è in grado di produrre una lettura di vari contenuti, dai siti web alle e-mail, passando per PDF, ChatGPT, libri Kindle e Google Docs.

Una caratteristica distintiva di NaturalReader è la sua capacità di evitare la lettura di parti non rilevanti, come intestazioni e URL con oltre 150 voci che possono essere regolate. NaturalReader non solo permette di ascoltare documenti, ebook e altro materiale, ma offre anche alle aziende una funzione di sintesi vocale con l’AI per aggiungere voci fuori campo in modo professionale. L’estensione di base è gratuita, ma alcune voci o funzionalità richiedono la sottoscrizione di un abbonamento Premium o Plus. Per scaricare l’estensione, è possibile visitare lo store di Chrome, selezionare NaturalReader e procedere con “Aggiungi”.

Una lettura intelligente su Google Chrome

Intelligent Speaker è un’estensione di sintesi vocale per browser che offre una serie di funzionalità utili per ottenere una voce capace di leggere come se fosse umana, aumentando così la produttività. Nel campo della sintesi vocale, Intelligent Speaker si distingue per la sua capacità di offrire voci naturali, arricchite da un rumore di sottofondo che ricorda la respirazione, rendendo l’esperienza di ascolto più realistica. Le funzionalità di Intelligent Speaker sono molteplici: è in grado di rilevare automaticamente il testo su pagine web e HTML locali, supporta 20 lingue diverse e può essere utilizzato anche con Google Documenti o file txt, docx e pdf. Grazie alle sue diverse opzioni di velocità, permette di ascoltare qualsiasi testo a un ritmo confortevole.

L’estensione base di Intelligent Speaker è gratuita, ma presenta alcuni limiti. Per superarli, è necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti disponibili. Per scaricare l’estensione, è possibile visitare lo store di Chrome, digitare il nome dell’estensione “Text to speech that brings productivity” e selezionare “Aggiungi”.

Speechify Text to Speech Voice Reader

Speechify è un’estensione leader nel campo della sintesi vocale, disponibile sia come estensione che come app. Nello specifico l’estensione di Chrome è in grado di trasformare il testo in una voce dal suono naturale, permettendo di convertire qualsiasi testo in audio. Per rendere il lavoro e lo studio più produttivi, risparmiando tempo, poiché ascoltare un testo permette di ripeterlo più volte e più velocemente rispetto alla lettura.

Grazie all’app, è possibile sincronizzare tutti i dispositivi e ascoltare qualsiasi testo dal PC allo smartphone. È possibile testare tutte le funzionalità di Speechify con una prova gratuita, che presenta tuttavia dei limiti per quanto riguarda le voci e il numero di riproduzioni. Successivamente, sono disponibili diversi piani per trovare quello più adatto alle proprie esigenze. L’estensione Speechify può essere scaricata dal Chrome Web Store.