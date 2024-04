Migliori auricolari Sony da comprare oggi al prezzo di appena 80€

Gli auricolari Bluetooth Sony WF-C700N si distinguono per un suono stereo incredibilmente potente, a cui si aggiunge la lunga durata della batteria con efficace tecnologia di ricarica rapida. Costruzione impeccabile per garantirti massima comodità, leggerezza ed impermeabilità con certificazione IPX4.

La promozione sta per terminare, cogli al volo quest’opportunità ed effettua l’acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto clamoroso del 38%, gli auricolari Sony potranno essere tuoi ad un prezzo di appena 80 euro anziché 129 euro.

Super offerta per gli auricolari Sony WF-C700N

Questi eccellenti auricolari TWS di Sony godono di un valido sistema di cancellazione del rumore: concentrati solo su ciò che stai ascoltando, senza distrazioni esterne. Un audio nitido e senza distorsioni accompagnerà le tue playlist musicali preferite, con bassi accentuati che ti faranno letteralmente saltare dalla sedia: pura potenza sonora.

Con gli auricolari Sony potrai dimenticare tutti i problemi di autonomia: grazie alla custodia di ricarica, possono raggiungere una durata in fase di utilizzo pari a ben 20 ore. Da sottolineare anche l’efficiente sistema di ricarica rapida e la possibilità di abbinare le cuffiette in simultanea a due dispositivi. Insomma, non manca nulla.

Prima che i modelli a disposizione finiscano, segui l’istinto ed aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Sony WF-C700N risparmiando 49 euro: arriveranno a casa velocemente e senza spese di consegna.