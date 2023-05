Mens sana in corpore sano è una locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale, ancora attualissima. Allenare il corpo e la mente è infatti importantissimo per il nostro benessere, e per condurre una vita che possa regalarci più di una soddisfazione. D’altronde la routine e lo stress possono rivelarsi potenti nemici per il nostro organismo e per la nostra mente, andando ad intaccare soprattutto la memoria.

Ecco perché, grazie alla tecnologia, oggi è possibile sia seguire dei veri e propri piani di allenamento fisico che sviluppare la memoria, migliorare la concentrazione e la logica applicandosi solo pochi minuti al giorno. Bastano uno smartphone e alcune tra le migliori app gratuite per allenare la memoria. Noi ne abbiamo selezionate 5 da mettere in download sia su Android che su iPhone, e tutte realizzate sotto forma di gioco come frutto di studi e di ricerche che hanno coinvolto team di vari neuroscienziati.

5 App gratuite per allenare la mente

Fino a qualche anno fa tanti di noi allenavano la mente con giochi tipo rebus o con le classiche parole crociate. Oggi, l’utilizzo sempre più diffuso dello smartphone e dei tablet, ci consente di stimolare la nostra mente attraverso le applicazioni. Se l’inossidabile Nintendo ha voluto rilanciare il suo popolare Brain Training su Nintendo Switch, chi non possiede la console giapponese può invece provare una di queste cinque app per allenare la memoria, tutte disponibili a titolo gratuito su App Store e Google Play.

Elevate

Elevate è attualmente una delle migliori app per allenare la memoria. Disponibile sia su App Store che su Google Play, è molto chiara e semplice nell’utilizzo dei contenuti, grazie ad un’interfaccia grafica particolarmente intuitiva. L’applicazione propone tanti mini giochi in grado di testare le nostre capacità cognitive ed il nostro ingegno. Sono presenti oltre 30 giochi e quiz da affrontare e superare per allenare memoria, concentrazione, logica e comprensione.

Elevate permette inoltre di monitorare gli sviluppi ed i progressi giornalieri e visualizzare tutti i nostri i record. Per sbloccare nuove funzionalità è necessario passare alla versione Pro, venduta al prezzo di 3,99 euro: la versione gratuita prevede infatti un set limitato di funzioni, mentre quella a pagamento è decisamente più ricca e completa. Ad ogni persona, poi, viene fornito il proprio programma di apprendimento personalizzato che si adatta nel tempo per massimizzare i risultati.

Lumosity

Lumosity è il rivale più diretto di Elevate in fatto di app dedicate alla memoria. Disponibile sia in versione free che a pagamento per iOS e Android, punta al miglioramento delle prestazioni e della salute mentali grazie alla consulenza di alcuni neuroscienziati specializzati in esercizi di memoria.

L’idea base di quest’app sviluppata in collaborazione con prestigiose università e istituti sanitari statunitensi è fornire esercizi mentali in grado di migliorare le facoltà cognitive. Il tutto corredato da una componente di divertimento e da un’estrema facilità di utilizzo. Una volta effettuato l’accesso, l’app andrà quindi a fornirci una scheda di allenamento mentale composta da 30 giochi. Terminata la sessione di allenamento, Lumosity è in grado di creare un training personale con sessioni di giochi giornalieri per migliorare aree cognitive specifiche, tenendo pure nota dei nostri progressi.

Peak

Un’altra applicazione per il fitness mentale da scaricare da App Store e Google Play è sicuramente Peak. Anche questa offre 30 diversi giochi sulla memoria, sul linguaggio e sull’abilità mentale, ed è disponibile gratuitamente con l’offerta base e a pagamento a 3,99 euro al mese, con la possibilità di personalizzazione, accesso a statistiche e ad altre utili funzionalità aggiuntive.

Anche per Peak, gli sviluppatori hanno potuto contare sulla consulenza e la collaborazione di esperti in neuroscienze, scienze cognitive ed educazione, proponendosi così come un aiuto validissimo per il nostro allenamento mentale quotidiano.

Wordbrain

Un’app per allenare la mente molto divertente e completamente gratuita è Wordbrain, da mettere in download sia su dispositivi Android che su quelli dotati di sistema operativo iOS. Si tratta di un’app che sterza molto più sull’aspetto ludico, creata dagli stessi autori del “fenomeno” Ruzzle di qualche anno fa.

Wordbrain, di conseguenza, non fornisce resoconti o allenamenti personalizzati, ma si propone come un puzzle in cui l’obiettivo è quello di trovare le parole nascoste suggerite. Si tratta quindi dell’esperienza ideale per chi ama giocare con le parole, e che riesce ad allenare giorno dopo giorno mente e creatività. All’inizio sembrerà molto facile, ma in realtà il livello di difficoltà aumenterà man mano che si risolvono gli schemi, in cui comporre un determinato numero di parole con delle lettere preassegnate e scalare la classifica mondiale.

Fit Brains Trainer

Infine, tra le migliori app gratuite per la memoria andiamo a segnalare Fit Brains Trainer. Tra tutte le app è quella più completa con oltre 50 giochi e 500 sessioni di allenamento, ma solo per la versione a pagamento da 5,99 euro. Resta comunque disponibile la versione free con meno giochi e feature, da scaricare su App Store e Google Play.

Fit Brains Trainer si focalizza su tutte le sei aree principali del cervello umano: memoria, rapidità di pensiero, concentrazione, risoluzione dei problemi, linguaggio e consapevolezza visivo-spaziale. Inoltre, assieme al QI stimola l’EQ, l’Intelligenza Emotiva, ovvero la capacità di riconoscere e gestire le emozioni proprie ed altrui, in 4 aree principali: autocoscienza, autocontrollo, consapevolezza sociale e capacità sociali.