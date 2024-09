I migliori 7 SSD portatili veloci e capienti in super sconto su Amazon

Ormai l’SSD del tuo computer non ce la fa più dai tanti dati che hai archiviato nel corso del tempo? Allora alleggeriscilo con uno dei migliori SSD portatili senza spendere chissà quanti soldi. Abbiamo selezionato 7 modelli perfetti, tutti a ottimi prezzi, con ottima capacità di archiviazione e velocità eccezionale. Vediamo subito la lista senza indugiare.

SSD portatili: qualità prezzo imbattibile, ecco i migliori 7

Se ti accontenti di 512 GB allora è perfetto questo firmato Verbatim che oggi puoi avere a soli 54,60 euro con lo sconto del 39%. Compatibile per Windows e Mac Os, ha un design compatto e leggerissimo con un’interfaccia USB 3.0 per trasferimenti abbastanza veloci. Il perfetto compromesso se vuoi spendere poco.

Se fai veloce invece puoi ottenere il fantastico Netac ZX20 da 512 GB con USB 3.2 per trasferimenti fino a 200 MB/s in lettura. È resistente agli urti e alla polvere e gode di un pratico anello che ti permette di agganciarlo a un moschettone. Oggi è tuo a soli 52,79 euro applicando il coupon in pagina. Ecco perché devi fare alla svelta.

Passiamo quindi agli SSD da 1 TB. Crucial X6 ha un design estremamente compatto e leggero che ti permette di portartelo ovunque. Possiede un trasferimento velocissimo in lettura fino a 800 MB/s ed è compatibile anche con le consolle di gioco (con adattatore USB-A). Grazie alla sua capacità da 1 TB e la migliore soluzione di questo tipo. Puoi averlo a soli 73,71 euro grazie allo sconto del 45%.

Non poteva mancare il fantastico Samsung T7, oggi a soli 109,90 euro, invece che 169,99 euro. Anche in questo caso siamo di fronte a un SSD da 1 TB, con USB 3.2 e trasferimenti fino a 1050 MB/s in lettura e fino a 1000 MB/s in scrittura. Supera resistente alle cadute fino a 3 m e certificato IP65. Una vera bomba.

Ancora più veloce il potentissimo Lexar SL500 che gode di un trasferimento in lettura fino a 2000 MB/s e in scrittura fino a 1800 MB/s. Lo puoi usare su PC, Mac, PS5, Xbox e iPhone 15. Inoltre è dotato del software di crittografia AES Lexar DataShield a 256 bit per la protezione dei file. Oggi lo puoi acquistare a soli 114,99 euro.

Con una piccola spesa in più puoi avere invece il velocissimo Crucial X10 Pro da 1TB a soli 133,99 euro. Grazie all’interfaccia USB Type-C 3.2 gode di un trasferimento spettacolare fino a 2100 MB/s, in pratica il tempo di fare clic e il file sarà già nella cartella di destinazione. Design compatto, robusto e con una pratica asola sull’angolo in alto a destra per agganciarlo a un portachiavi.

L’ultimo che vogliamo segnalarti è WD Elements SE da ben 2 TB. Scendiamo un pochino come velocità di trasferimento, passando a 400 MB/s, ma saliamo come archiviazione. Ottimo quindi se hai bisogno di tanto spazio più che di velocità. Oggi lo puoi avere a soli 158,10 euro invece che 279,99 euro.

Ci sono veramente tante soluzioni, per ogni esigenza e per tutte le tasche. Quindi fai alla svelta e completa l’acquisto e fai tuo uno dei migliori SSD portatili prima che questi sconti scadono. Ricordati anche che se sei abbonato ai servizi Prime la spedizione gratuita e riceverai il tuo prodotto direttamente a casa in pochi giorni. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.