La migliore VPN ti sta aspettando

Spesso nei nostri articoli trattiamo di VPN. Ce ne sono tante disponibili, gratuite, economiche e più costose. Una sortita varietà per tutti i gusti direbbero in molti. Peccato però che la sicurezza informatica non è soggetta a preferenze, ma richiede tolleranza zero se non si vuole finire sotto attacco di pericolosi cybercriminali.

Navigare in internet significa mettere ogni volta a repentaglio i propri dati personali e bancari. Effettuare acquisti online, infatti, oggi risulta essere sempre più rischioso senza le dovute precauzioni. Tutte le soluzioni offrono un’ottima protezione, ma se stai cercando la VPN migliore, quella definitiva, sei nel posto giusto.

Si tratta di ExpressVPN. No, non è la più economica, ma ti avevamo già avvisato. Se pur in offerta a soli 7,98 euro al mese, invece di 12,41 euro al mese, il nostro obiettivo non è quello di concentrarci sul risparmio, ma sull’efficienza e la completezza di questa VPN.

Rispetto a tante altre soluzioni molto più economiche non ci sarebbe nemmeno battaglia. Tuttavia, in questo caso scegliere ExpressVPN vuol dire affidarsi a una VPN che rispetto ai suoi simili di simile non ha nulla.

Perché ExpressVPN è la migliore VPN in assoluto

ExpressVPN rispetto a tante altre VPN in commercio offre funzionalità avanzate. Anch’essa protegge la navigazione online dell’utente e permette di accedere a server in tutto il mondo, ma offre anche molto di più:

Tecnologia TrustedServer : nessun dato verrà mai salvato su hard disk. In pratica i server VPN funzionano solo su RAM;

: nessun dato verrà mai salvato su hard disk. In pratica i server funzionano solo su RAM; DSN privato e crittografato su ogni server, garantendo una connessione più veloce e sicura;

e su ogni server, garantendo una connessione più veloce e sicura; migliore crittografia AES a 256 bit , uno standard di fiducia per gli esperti di sicurezza informatica di tutto il mondo;

, uno standard di fiducia per gli esperti di sicurezza informatica di tutto il mondo; Threat Manager che impedisce ad app e siti di comunicare con tracker e altre terze parti pericolose;

che impedisce ad app e siti di comunicare con tracker e altre terze parti pericolose; Kill Switch Network Lock interrompe tutto il traffico internet quando cade la connessione, finché la protezione non viene ripristinata.

Scegli ExpressVPN se stai cercando la migliore VPN in assoluto. A soli 7,98 euro al mese, invece di 12,41 euro al mese, avrai il massimo della protezione offerta dalla tecnologia più all’avanguardia di sempre, su 5 dispositivi contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.