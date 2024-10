Migliore smartwatch senza spendere un capitale? Xiaomi Redmi Watch 3 Active

È da un po’ di tempo che cerchi il migliore smartwatch per qualità prezzo? Allora oggi la tua ricerca si può dire conclusa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Watch 3 Active a soli 32,99 euro, invece che 39,99 euro.

Questo smartwatch non scende mai troppo di prezzo e quindi lo sconto del 18% è davvero interessante. Si tratta di uno dei migliori wearable in circolazione, dotato di tantissime funzioni per lo sport e per tenere monitorato il tuo stato di salute quotidianamente. Possiede un microfono e un altoparlante per le chiamate dal polso e una batteria straordinaria. A questa cifra è da prendere immediatamente.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active non ha rivali

Se parliamo della rapporto qualità prezzo sicuramente Xiaomi Redmi Watch 3 Active non ha rivali, è il migliore. Si presenta con un bellissimo display molto ampio da 1,83 pollici con colori vivaci e un touch molto sensibile. Possiede un vetro curvo resistente e un cinturino altrettanto robusto che non fa sudare troppo il polso. Inoltre potrai scegliere tra più di 200 quadranti disponibili.

Grazie al sensore preciso è in grado di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, le fasi del sonno e le calorie che bruci durante le attività fisiche. Parlando proprio di queste ultime avrai la possibilità di scegliere tra più di 100 modalità sportive ed essendo resistente all’acqua fino a 50 metri puoi usarlo tranquillamente in piscina e al mare. Possiede un microfono interno e un altoparlante che ti permettono di rispondere direttamente alle chiamate. Infine è dotato di un’autonomia fino a 12 giorni con una ricarica completa.

Se vuoi uno smartwatch spettacolare spendendo il meno possibile questo deve essere tuo. Quindi vola su Amazon prima che tutto finisca e acquista il tuo Xiaomi Redmi Watch 3 Active a soli 32,99 euro, invece che 39,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.