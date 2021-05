Arriva la bella stagione, vuoi godertela con una nuova bici elettrica, ma il budget è limitato? Ci pensa Amazon a proporti il migliore modello economico. Bastano 551€ appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Migliore bici elettrica economica: super offerta Amazon

Abbiamo selezionato questo modello non solo perché il prezzo è estremamente competitivo, ma anche perché c'è parecchia qualità. Sarebbe facile comprare una city bike con pedalata assistita economica, che però è destinata a rompersi dopo poco oppure a non soddisfare le tue esigenze.

Per questo motivo, è fondamentale trovare un ottimo compromesso fra qualità e prezzo. Ecco quindi che questa Denver Discovery E4000 è diventa l'e-bike ideale per la città.

Infatti, non mancano ruote da 26″, un cambio Shimano con ben 6 rapporti e un telaio super elegante e rifinito in dettaglio. Quanto alla parte elettrica, a bordo c'è un motore da 250W che ti permetterà di scegliere fra 6 livelli di assistenza e di arrivare a 25KM all'ora al massimo, come previsto dai limiti di legge.

La batteria estraibile da 281KW/h ti offre autonomia più che soddisfacente: fino a 45 o 50 chilometri in piano. Potrai divertirti in città oppure anche in campagna, purché ci siano sentieri asfaltati.

Per approfittare subito della possibilità di comprare la migliore bici elettrica economica in sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartela in offerta a 551€ prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

