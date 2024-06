Migliora la tua postura con 63€ grazie alla SEDIA ERGONOMICA!

Se stai tante ore seduto davanti al PC o sui libri, è importante avere una poltrona comoda che ti sostenga e non ti faccia prendere posture scorrette. E no serve spendere centinaia di euro! Con l’offerta a tempo Amazon, infatti, potrai acquistare l’ottima sedia da ufficio SONGMICS, in colorazione beige, a un prezzo di appena 63,99€!

Tutte le caratteristiche della poltrona ergonomica

Questa sedia ti permetterà di regolare l’altezza in modo da allineare il centro del monitor all’altezza degli occhi, riducendo così l’affaticamento del collo e della schiena. Inoltre, il supporto lombare regolabile si adatta perfettamente alla curva naturale della tua schiena, aiutandoti a mantenere una postura corretta durante tutta la giornata lavorativa. E a rendere il tutto più comodo ci sono il sedile imbottito con spugna e i braccioli regolabili, i quali sostengono i gomiti, riducendo la tensione sulle spalle.

Una delle migliori caratteristiche è sicuramente la presenza di una rete traspirante sia sul sedile che sullo schienale. Questo favorisce la circolazione dell’aria e previene il sudore, garantendo freschezza anche durante le giornate più calde.

Per momenti di relax dopo un’intensa sessione di lavoro, potrai anche attivare la funzione dondolo, la quale ti permetterà di rilassare la mente e il corpo.

Il montaggio della sedia è, poi, semplice e veloce, con fori per le viti precisi e le istruzioni chiare che facilitando il tutto. Nella confezione troverai tutti gli accessori necessari per il montaggio, rendendo il processo ancora più semplice.

Non prendere più posizioni scomode grazie alla poltrona SONGMICS, ora a 63,99€ al posto degli originari 72,60€ di listino!