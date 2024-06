Migliora il tuo giardino con la cassapanca Keter (-13%)

Stanco di portare fuori sedie pieghevoli per sederti in giardino o in balcone con i tuoi amici? C’è il prodotto perfetto per te e a un prezzo davvero incredibile. Si tratta della bellissima cassapanca Keter in sconto del 13% ad appena 129,99€ invece di 149,99€. Un’occasione davvero incredibile pe migliorare il tuo spazio all’esterno e goderti l’estate!

Perfetto per il tuo spazio all’aperto con la cassapanca Keter

La cassapanca in questione ti offre tantissimo spazio per riporre oggetti per cui non hai spazio in casa, come attrezzi da giardino o accessori per la piscina, mantenendo il contenuto sempre asciutto e ben ventilato. Grazie al suo design raffinato, si integra perfettamente in qualsiasi giardino, terrazzo o veranda.

Oltre alla sua capacità di stoccaggio, la cassapanca Keter è progettata per essere resistente e confortevole. La seduta, con dimensioni di 124×47,5 cm e un’altezza di 45 cm, è adatta a sostenere comodamente due persone. La struttura interna rinforzata con alluminio garantisce una lunga durata e una robustezza superiore.

La sicurezza è un altro punto forte della cassapanca Keter! Esteticamente, la cassapanca presenta una struttura beige con una seduta marrone, emulando l’aspetto del legno naturale ma senza richiedere la manutenzione tipica del legno.

Le dimensioni della cassapanca montata sono di ben 140 cm in lunghezza, 64 cm in profondità e 84 cm in altezza, rendendola spaziosa e funzionale. Acquistala subito finché in sconto del 13% su Amazon, solamente per pochissimo ancora! Un’offerta davvero incredibile per rendere il tuo spazio all’aperto bello, elegante e funzionale anche per più persone! La promo sarà attiva ancora per pochissimo, per cui ti consigliamo di portare a casa il prodotto finché sei in tempo.