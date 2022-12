Miglior VPN Android: l'offerta di Surfshark è quella giusta (solo 2,05€ al mese)

Come scegliere la miglior VPN per uno smartphone Android? Sul Play Store ci sono decine di opzioni e molte sono anche gratis. Fare la scelta giusta non è semplice. Per prima cosa è opportuno sottolineare che puntare su di una VPN gratis per Android può comportare troppe limitazioni, sia in termini di velocità di connessione che di sicurezza.

Questo, però, non vuol dire che gli utenti Android devono spendere tanto per una VPN. Con la nuova offerta di Surfshark, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN, la spesa si riduce e la qualità del servizio cresce a dismisura.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile attivare il piano biennale di Surfshark ricevendo 2 mesi gratis e spendendo circa 53 euro, importo che si traduce in una spesa di appena 2,05 euro al mese. La promozione a tempo limitato può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di Surfshark, accessibile al link qui di sotto:

Surfshark: la scelta giusta per chi cerca una nuova VPN per smartphone Android

Scegliere Surfshark come VPN per Android conviene. Questa VPN, infatti, include la possibilità di utilizzo con un numero illimitato di dispositivi in contemporanea e integra uno strumento per bloccare annunci, malware e pop-up.

A garantire una connessione veloce e sicura c’è una rete di oltre 3.200 server sparsi in oltre 100 Paesi con Surfshark che applica sempre una politica no log, garantendo la massima privacy all’utente nell’utilizzo della sua rete privata.

L’offerta attuale di Surfshark è da cogliere al volo. La VPN comporta una spesa di appena 2,05 euro al mese. Basta scegliere il piano biennale per ricevere 24+2 mesi al costo di 53 euro. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è anche la Garanzia soddisfatti o rimborsati valida per i primi 30 giorni dall’acquisto. Ulteriori dettagli al link qui di sotto:

