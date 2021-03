Al momento di scegliere un nuovo smartphone è sempre bene prestare attenzione al prodotto che si acquista. Soprattutto, se il budget è limitato, il rischio è quello di comprare qualcosa che non valga l’investimento. Niente paura però! Con un po’ di attenzione, e cercando le migliori offerte, puoi portare a casa i migliori smartphone economici a meno di 150€. Ecco come sceglierli.

Come scegliere il miglior smartphone economico

Una buona batteria, un brand che sia conosciuto e affidabile, fotocamere decenti, buon supporto software: quali sono i criteri da tenere in considerazione al momento di comprare uno smartphone economico? Beh, oltre a quelli appena elencati, sicuramente ci sono delle caratteristiche chiave assolutamente fondamentali.

Brand

Il brand, innanzitutto. Non dev’essere un brand che conoscono tutti ed è pubblicizzato ovunque: dev’essere un marchio affidabile e sicuro. Se hai dubbi, basta digitare il nome del produttore su Google per verificare subito la sua reputazione, quantomeno quella digitale.

Perché è importante? Perché se il produttore non è affidabile, rischi di ritrovarti a comprare uno smartphone che magari su carta ha buone specifiche, ma all’atto pratico è pronto a diventare rapidamente un ferma carte. Inoltre, rischi di non ricevere aggiornamenti software nel tempo (soprattutto quelli di sicurezza) e potresti patire di un pessimo servizio post vendita e di garanzia.

Scheda tecnica

La scheda tecnica: non devi accontentarti per forza! Prediligi un processore octa core a un quad core (tranne se non si tratta di uno smartphone Android GO) ed evita smartphone con meno di 4GB di RAM (sempre che non sia un Android GO).

Inoltre, attento: in giro ci sono ancora device con connettività 3G (hai letto bene!) e sono assolutamente da non comprare. Scegli anche un device che abbia una batteria dai 3500 mAh in su: non hai idea di quanti modelli super economici ci siano con ottima autonomia energetica.

Il display è poi un altro punto fondamentale da tenere in considerazione. Puoi tranquillamente trovare un device economico con a bordo un pannello con risoluzione FHD, ma non è raro trovarlo solo HD. Può anche andare bene, se il tipo di schermo è buono. Fra l’altro, in una fascia di prezzo che sta sotto i 150€, quasi sempre ti troverai davanti un pannello IPS, gli AMOLED sono più costosi.

Fotocamera

Sotto il punto di vista della fotocamera, puoi scendere a qualche compromesso. Non lasciarti abbindolare da 3 o 4 sensori sul posteriore. In una fascia di prezzo economica, anche un solo paio di sensori può andare bene, anzi potrebbe andare anche meglio di device che vantano tante (troppe) fotocamere sul posteriore.

Ad oggi, puoi trovare smartphone che costano poco e sono dotati di un sensore principale da 48MP e anche di una camera ultra grandangolare, ad esempio.

Canale di acquisto

Già, può sembrare una banalità, ma non trascurare il canale da dove deciderai di comprare il tuo nuovo smartphone economico, soprattutto se si tratta di piattaforme online. Se non sei granché pratico, i migliori canali restano Amazon e eBay (quest’ultimo ha solo bisogno che tu abbia un po’ di cura in più nel valutare le recensioni dei singoli venditori).

Ovviamente, ci sono anche altri portali online affidabili e sicuri, ma devi riuscire ad orientarti. Un buon metodo è quello di affidarsi a siti Web – come lo stesso Telefonino.net – che propongono quotidianamente offerte di prodotti in vendita su siti Web magari sconosciuti alla massa. Di certo, dietro ci sono delle verifiche che hanno permesso di accertarne l’affidabilità, ancor prima di proporre l’offerta.

I migliori smartphone a meno di 150€

Giusto per mettere in pratica i consigli che ti abbiamo dato, abbiamo stilato un piccolo elenco di smartphone economici, che costano meno di 150€ e rispecchiano tutti i criteri elencati. Eccoli:

Tutti i link puntano direttamente su Amazon, dove potrai anche leggere le recensioni dei clienti che hanno acquistato lo stesso prodotto e ti permetteranno di conoscere ancora meglio il prodotto.

