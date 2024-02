Miglior notebook da meno di 300€: su Amazon c'è l'OFFERTA GIUSTA

Acquistare un notebook Windows avendo a disposizione un budget ridotto non è mai semplice. Con la nuova offerta Amazon è possibile puntare sull’ottimo HP 15S che viene proposto al prezzo scontato di 299 euro e con possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il modello in questione ha 8 GB di RAM, 128 GB di SSD e un processore Intel N4500. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.

Notebook HP 15S: è un ottimo acquisto con quest’offerta

Il notebook HP 15S è dotato di un’ottima scheda tecnica in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo:

un processore Intel Celeron N4500

8 GB di memoria RAM

128 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera full size con layout italiano

il sistema operativo Windows 11

una webcam TrueVision 720p

1 HDMI, Lettore SD, 1 USB Type-C, 2 USB Type-A, Jack Audio Cuffie/Microfono

Il notebook di HP ha tutto quello che serve per offrire buone prestazioni, considerando la fascia di prezzo dove, in genere, trovare un buon notebook Windows è molt odifficile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un notebook HP al prezzo scontato di 299 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile all’acquisto tramite il link qui di sotto.

