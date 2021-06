Non comprare un decoder a caso per rendere la tua TV pronta al nuovo digitale terrestre DVB T2. Il migliore su Amazon adesso puoi averlo a 33€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Perché il migliore? Semplice, supporta tutti i codec audio e video necessari per poter continuare a vedere i tuo canali preferiti. Inoltre, puoi attaccarlo anche alle TV più vecchie, grazie all'uscita SCART. Basta un investimento irrisorio e la TV torna a volare.

Decoder DVB T2: basta poco per il migliore su Amazon

Si, è proprio questo il migliore da scegliere. Mi ha conquistato per una serie di motivi principali. Il primo è la totale compatibilità con il codec H.265 (HEVC Main 10), che dal prossimo anno sarà fondamentale per vedere la TV, ovvero dopo che il passaggio dal vecchio al nuovo digitale sarà completo. Molti modelli in vendita non supportano questo codec, ma non viene specificato: il risultato è che, dal prossimo anno, saranno inutilizzabili.

Oltre a questo, il modello scelto è anche compatibile con l'audio Dolby Digital (codec audio ac3). Quanto è importante? Beh, il serio rischio è che tu non riesca a guardare molti canali in alta definizione. O meglio, li guardi, ma non senti l'audio ed è abbastanza frustrante!

Ancora, questo decoder puoi usarlo anche come dispositivo per registrare i tuoi programmi preferiti. Infatti, c'è una porta USB dove inserire una memoria esterne per conservare le registrazioni, che puoi rivedere sfruttando il dispositivo stesso: è anche un player multimediale di foto e video!

Per finire, come ti ho anticipato, questo gioiellino puoi collegarlo sia a una TV con ingresso HDMI, che un modello più vecchio con porta SCART. Più completo di così!

In definitiva, al momento il miglior decoder DVB T2 su Amazon è senz'altro lo Strom 506, capace di mettere d'accordo qualità e prezzo. Per accaparrartelo subito a 33€ non devi far altro che completare l'acquisto prima che le scorte finiscano. Spedizioni rapide e gratis. Il mio consiglio: sii rapido, l'ultimo modello migliore individuato è andato a ruba nel giro di pochissimo, lasciando il posto a questo. Quanto durerà lui?

