Miglior conto per giovani: canone zero e tanti vantaggi con Crédit Agricole

Chi è alla ricerca del miglior conto corrente per giovani Under 35 ha la possibilità di sfruttare l’offerta di Crédit Agricole. L’istituto mette a disposizione il conto Next, una soluzione ideale per i più giovani alla ricerca di un conto corrente davvero completo e molto conveniente.

Con il conto di Crédit Agricole ci sono diversi vantaggi: il canone è zero, senza alcun requisito da rispettare, ed è inclusa la carta di debito Visa con canone azzerato per 2 anni (poi 2 euro al mese). La carta consente prelievi gratuiti agli ATM dell’istituto e permette anche i pagamenti con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Anche i bonifici sono gratis.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale Crédit Agricole e richiedere l’apertura del conto.

Conto Crédit Agricole per giovani: è la promozione giusta

Con il Conto Next by Crédit Agricole è possibile accedere al miglior conto corrente per giovani disponibile in questo momento. Il canone è zero e ci sono bonifici online gratuiti. Il cliente, inoltre, riceve anche la carta di debito Crédit Agricole Visa, con canone azzerato per 2 anni (poi 2 euro al mese) e possibilità di pagare con i principali wallet digitali.

Da notare, inoltre, che si tratta di un conto online che, però, include anche un consulente dedicato, con possibilità di prenotare un appuntamento in filiale in qualsiasi momento. Chi sceglie il conto per giovani di Crédit Agricole può, quindi, sfruttare tutti i vantaggi tipici di un conto online (dalla semplicità di utilizzo ai costi ridotti) senza rinunciare alla possibilità di richiedere il supporto in filiale.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online. Basta collegarsi al sito ufficiale e premere sul tasto Apri il conto. In pochi minuti, una volta inseriti i dati richiesti, la pratica sarà completa e sarà poi possibile iniziare a utilizzare il proprio conto corrente.

