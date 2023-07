Microsoft Xbox Series X da 1 TB con due giochi: bundle SUPER ad un prezzo WOW

Da un po’ di tempo la Microsoft Xbox Series X è finalmente disponibile per l’acquisto (dopo un po’ di mesi in cui è stata introvabile a causa della crisi dei semiconduttori); la console è dotata di un potente hardware, dispone di una grafica avanzata e di una vasta libreria di giochi. La versione che vi proponiamo in sconto è quella da 1 TB con ben due giochi all’interno (Forza Horizons 5 e Hot Wheels) a soli 560,48€, spese di spedizione incluse.

Microsoft Xbox Series X con due giochi: impossibile non comprarla

La Xbox Series X è alimentata da un processore AMD Zen 2 personalizzato e una GPU RDNA 2, che garantiscono un’enorme potenza di calcolo. Questo si traduce in grafica di alta qualità, risoluzione 4K e frame rate elevati, offrendo un’esperienza di gioco incredibilmente fluida e realistica. Grazie all’architettura Velocity Engine e all’utilizzo di un’unità a stato solido (SSD) ad alta velocità, i tempi di caricamento dei giochi sono notevolmente ridotti, consentendo ai giocatori di immergersi rapidamente nell’azione. Supporta il ray tracing, una tecnologia che offre effetti di illuminazione e riflessi realistici, rendendo i giochi ancora più coinvolgenti. Inoltre, l’HDR (High Dynamic Range) offre una gamma di colori più ampia e dettagli più vividi. L’audio spaziale 3D è un’altra caratteristica notevole, che consente ai giocatori di percepire suoni provenienti da diverse direzioni, aumentando l’immersione nell’esperienza di gioco.

Offre un’ampia varietà di giochi tra cui scegliere, sia nuovi titoli progettati specificamente per la console, sia giochi retrocompatibili delle generazioni precedenti di Xbox. Inoltre, grazie al servizio Xbox Game Pass, i giocatori potranno accedere a una vasta libreria di titoli on-demand, inclusi quelli di successo sia degli sviluppatori indipendenti che facenti parte delle grandi case di produzione. Fra le funzionalità top citiamo la “Quick Resume” che consente di passare istantaneamente tra diversi giochi, senza dover aspettare lunghi tempi di caricamento.

Questa console rappresenta il culmine del gaming di nuova generazione, offrendo un’esperienza di gioco potente, immersiva e coinvolgente. Su Amazon la versione Black da 1 TB con due Forza all’interno la pagherete solo 560,48€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.