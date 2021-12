Microsoft vuole portare i giochi Xbox sull'App Store

Microsoft sta cercnado di negoziare con Apple al fine di rilasciare giochi esclusivi di Xbox all'interno dell'App Store. Sarebbe un sogno per moltissimi gamers che utilizzano l'ecosistema della mela.

Vedremo mai i titoli di Microsoft nello store di Apple?

L'anno scorso l'OEM di Redmond ha dovuto abbandonare il suo progetto di portare la piattaforma di streaming di giochi xCloud su iOS come app nativa a causa delle linee guida dell'App Store. Ora le e-mail private di Microsoft hanno rivelato che la società sta cercando di negoziare con il colosso di Cupertino al fine di portare i titoli premium di Xbox su iPhone e iPad.

Le e-mail private sono state avvistate da The Verge, che riporta che Microsoft ha effettivamente provato in vari modi a portare i suoi giochi sull'App Store di Apple. La società ha iniziato a testare xCloud per iOS nel febbraio 2020, ma l'app è stata chiusa nell'agosto 2020 dopo che la compagnia di Tim Cook ha dichiarato che il servizio non sarebbe stato consentito all'intern dello store proprietario.

Invece di eseguire i giochi in locale, xCloud trasmette i giochi in esecuzione sui server Microsoft, in modo che gli utenti possano riprodurli su qualsiasi dispositivo. Apple, tuttavia, afferma che le app che funzionano come alternative all'App Store sono vietate e consente lo streaming di giochi solo se vengono rilasciate come singole app.

Le e-mail tra il capo dello sviluppo aziendale di Xbox Lori Wright e diversi membri del team dell'App Store mostrano che l'azienda amerivana ha sollevato preoccupazioni su come il rilascio di giochi come singole app sarebbe poco pratico:

Riteniamo che i problemi descritti qui creeranno frustrazione e confusione per i clienti, risultando in un'esperienza al di sotto della media sui dispositivi Apple rispetto all'esperienza equivalente su tutte le altre piattaforme.

A un certo punto, Microsoft ha proposto di rilasciare i giochi come shortcuts separate invece di app vere in tutto e per tutto. In questo modo, ogni gioco avrebbe la propria pagina dell'App Store con una descrizione e recensioni individuali, ma tutti reindirizzerebbero l'utente al servizio di Xbox Game Pass. Non sorprende che Apple abbia negato la richiesta.

Wright ha cercato di spiegare alla mela che questa sarebbe un'opportunità per l'azienda di evidenziare che i dispositivi iPhone e iPad dispongono di titoli tripla A disponibili su App Store, ma ciò non sembra aver convinto l'azienda con sede a Cupertino.

Questa sarebbe un'opportunità incredibilmente eccitante per gli utenti iOS di accedere a questi titoli esclusivi AAA oltre ai giochi Game Pass.

Altre e-mail mostrano che la compagnia produttrice di Xbox crede che il motivo per cui Apple ha rifiutato le sue proposte sia stato il denaro, poiché la maggior parte dei giochi ha contenuti aggiuntivi a pagamento che non sarebbero stati venduti tramite il sistema di acquisti in-app dell'App Store. Apple ha confermato in una dichiarazione a The Verge che il problema dell'acquisto in-app è stato uno dei motivi per l'impossibiltà del rilascio di xCloud:

Sfortunatamente, Microsoft ha proposto una versione di xCloud non conforme alle nostre Linee guida per la revisione dell'App Store, in particolare il requisito di utilizzare l'acquisto in-app per sbloccare funzionalità o funzionalità aggiuntive all'interno di un'app.

L'azienda ha ora trovato un modo per offrire Xbox Cloud Gaming agli utenti di iPhone e iPad tramite browser Web e la società afferma che continuerà a lavorare per portare fantastici titoli come Minecraft su iOS.

Tim Cook non sembra essere intenzionato a cambiare la sua decisione.