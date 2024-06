Microsoft Surface Pro 9, sconto clamoroso: nuovo prezzo minimo storico

Il Microsoft Surface Pro 9 è un dispositivo 2-in-1 di alta gamma che combina la portabilità di un tablet con la potenza di un laptop equipaggiato con Windows 11. Attualmente è in offerta su Amazon al nuovo prezzo minimo storico di 849,00€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 1.329,00€.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12ª generazione, 8GB di RAM e un SSD da 256GB, il Surface Pro 9 offre prestazioni solide per il multitasking e le applicazioni quotidiane. Il display PixelSense Flow da 13 pollici, con una risoluzione di 2880 x 1920 pixel e una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz, garantisce immagini nitide e fluide, rendendo l’esperienza visiva eccellente sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Il design in alluminio conferisce al dispositivo una sensazione di robustezza e qualità premium impagabile.

Il punto forte di questo device? Ovviamente una versatilità senza rivali. È possibile collegarlo a una tastiera per trasformarlo in un laptop completo, mentre il supporto alla penna Surface Slim Pen 2 lo rende ideale per il disegno e la scrittura a mano libera. Non manca nemmeno la possibilità di collegarlo ad un monitor, per un’esperienza desktop completa.

Le porte USB-C 4.0 con supporto Thunderbolt 4 offrono, infatti, velocità di trasferimento dati elevate e la possibilità di collegare monitor esterni e tutti gli accessori che desideri.

La durata della batteria è buona, con Microsoft che dichiara fino a 15 ore di utilizzo, anche se l’uso intensivo di applicazioni grafiche o giochi può ovviamente ridurre almeno un pochino questo dato.

Il Surface Pro 9 è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e potente, capace di adattarsi a praticamente ogni esigenza di lavoro ed intrattenimento. Approfitta dell’offerta su Amazon: acquistalo subito al prezzo minimo storico. Non rimane ancora molto tempo…