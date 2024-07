Microsoft Surface Pro 9, prezzo in picchiata: da 1329 a soli 899 euro (-32%)

La potenza di un laptop, la versatilità e la leggerezza di un tablet. E’ questa la filosofia vincente che ha reso la linea Surface Pro una delle più apprezzate opzioni nel mondo dei convertibili e oggi potete finalmente provarla con mano ad un prezzo davvero molto, molto ghiotto.

Il Microsoft Surface Pro 9 da 13″ è in offerta su Amazon a meno di 900€, con un imperdibile – e massiccio – sconto sul suo normale prezzo di listino (1329€). Ciliegina sulla torta: potete spezzare l’importo in più rate e rendere questa offerta ancora più accessibile.

Il modello protagonista di questa offerta ha un assetto adatto a vincere ogni sfida, offrendo potenza a sufficienza per padroneggiare tutte le attività quotidiane e brillare anche nella gestione di app professionali impegnative. Lo schermo, poi, è da sempre uno dei punti di forza della linea Surface Pro ed è pertanto perfetto anche per l’intrattenimento.

Il Surface Pro 9 è dotato di un display PixelSense Flow da 13 pollici con una risoluzione di 2880 x 1920 pixel e una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz, che garantisce immagini nitide e fluide. La tecnologia Dolby Vision e il supporto per Dolby Atmos migliorano l’esperienza visiva e sonora, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali e per il lavoro creativo.

Il processore è un Intel Evo i5 Core di 12a generazione, supportato da 8GB di RAM e 256GB. Non manca nemmeno un’unità Iris Xe per potenziare la riproduzione di contenuti multimediali e consentire di collegare il Pro 9 ad uno schermo esterno mantenendo la risoluzione 4K. Non farti scappare questa offerta: rimane ancora poco tempo per averlo a soli 899,99€!