Microsoft Surface Pro 8 sbarca in Italia: ecco dove acquistarlo

A distanza di quasi quattro mesi dalla presentazione ufficiale di Microsoft Surface Pro 8, in queste ore il colosso di Redmond svela che il Surface Pro 8 è disponibile all'acquisto in Italia fin da subito. Il 2-in-1, attualmente considerato come la massima espressione del know how dell'azienda all'interno di questa singolare categoria di prodotti, è progettato per ottenere il massimo del nuovo sistema operativo Windows 11.

Microsoft Surface Pro 8 è disponibile in Italia

Dotato di un ottimo display touchscreen da 13 pollici PixelSense Flow a risoluzione 2880 x 1920 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, si tratta senza ombra di dubbio del “miglior Surface di Microsoft mai rilasciato finora.” Assieme al nuovo hardware è possibile sfruttare anche una Surface Slim Pen 2 completamente ridisegnata e anche una tastiera ideale per una scrittura rapida e fluida.

Ad animare il tablet è presente un'ampia configurazione hardware che vede l'impiego dei processori Intel Core i7 e i5 di undicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR4x, fino a 1 TB di spazio interno di tipo SSD, una batteria da 51.5 Whr, supporto Windows Hello e molto altro.

Se siete alla ricerca di un ottimo 2-in-1 e il Surface Pro 8 fa per voi, potete acquistare il device fin da subito tramite questo link di Amazon; inoltre, qui di seguito trovate anche la lista di tutte le varianti del device pronte all'acquisto:

Nuove configurazioni per Surface Go 3 e la versione Wi-Fi di Surface Pro X

Assieme allo sbarco in Italia di Surface Pro 8, l'azienda rende disponibili anche nuove versioni del piccolo e pratico Surface Go 3 – disponibile in offerta su Amazon – e anche la versione Wi-Fi di Surface Pro X.