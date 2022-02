Microsoft Surface Laptop Studio: al via i pre-ordini del convertibile

Microsoft accoglie il mese di febbraio con una buona notizia: il Surface Laptop Studio è disponibile in pre-ordine a partire da oggi. Il device, considerato come la massima espressione della linea Surface del colosso di Redmond, sbarca così sul mercato italiano con Windows 11 out-of-the-box e una serie di funzionalità esclusive pensate per premiare la produttività e non solo.

Microsoft Surface Laptop Studio è disponibile in pre-ordine

Come ogni Surface che si rispetti, il nuovo device dispone della Dynamic Woven Hinge che assicura una transizione sicura e senza sforzo dalla modalità laptop a quella stage, sino alla modalità studio; l'azienda ha lavorato senza sosta nello sviluppo di una cerniera in grado di consentire la transizione del device in queste tre fasi di utilizzo senza alcun tipo di compromesso.

La modalità studio, evidentemente la preferita da chi è impegnato a progettare e scrivere a lungo, si muove a braccetto con la nuova Surface Slim Pen 2 disponibile in omaggio per tutti gli utenti che acquistano il computer in pre-ordine.

Dove acquistare in pre-ordine il nuovo device di Microsoft

Ecco i link Amazon alle varie configurazioni di Microsoft Surface Laptop Studio:

Vi ricordiamo che la data di uscita del computer di Microsoft è fissata per il 22 febbraio.