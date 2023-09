Microsoft Surface Laptop Studio ad un prezzo INCREDIBILE e la Surface Pen è in omaggio

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa: il portatile premium Microsoft Surface Laptop Studio, un prodotto meraviglioso, votato alla produttività ad alti livelli, pensato per gli utenti più esperti che ne dovranno fare un uso “estremo”, oggi costa 2380,99€ con in omaggio la Surface Slim Pen 2. Rispetto al valore del bundle risparmierete circa 500€; mica poco, se ci pensate. Il modello in questione poi, dispone di uno schermo da 14,4 pollici super risoluto e definito, è un “3-in-1” visto che si può utilizzare in tre configurazioni differenti, presenta un processore Intel Core i7 di nuova generazione con 32 GB di memoria RAM super veloce, 1 TB di SSD e c’è la scheda video NVIDA GeForce RTX3050. In poche parole, questa è una macchina per i professionisti dell’immagine, per videomaker, programmatori, video editor, grafici e fotografici.

Microsoft Surface Laptop Studio: il bundle più estremo che ci sia

La peculiarità di questo prodotto risiede anche nel display touch screen che supporta la Surface Slim Pen 2; potrete prendere appunti, disegnare a mano libera, post produrre fotografie con una precisione assurda e il merito è anche del pannello che si può orientare a proprio piacimento andando a coprire la tastiera e divenendo così una tavoletta grafica per la creatività degli utenti.

Il processore Intel Core i5, la RAM da 32 GB e soprattutto la scheda video dedicata (la RTX3050) assicurano performance estreme anche quando i carichi di lavoro si fanno più impegnativi (pensiamo al render 3D, alla moderazione CAD, al video editing di video in 4K e molto altro ancora). C’è una webcam ottima per le videocall, la batteria dura tantissimo con una singola carica (Microsoft assicura 19 ore di utilizzo intenso), si ricarica in fretta e poi il device è super sicuro. Tante porte a bordo infine, dotate di tecnologie USB 4.0.

Il sistema operativo è realizzato dal colosso di Redmond; a bordo troviamo infatti Windows 11. A 2380,99€ con la Surface Pen Slim 2 in omaggio, questo Surface Laptop Studio è un vero best buy, ma non lasciatevelo sfuggire.

