Microsoft Surface Laptop Studio 2 con RTX 4050: a questo prezzo non si era mai visto

Il Microsoft Surface Laptop Studio 2 è ora in offerta su Amazon a un prezzo eccezionale di 1446€, con uno sconto del 47%. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi cerca un laptop potente e iper-versatile, perfetto per professionisti creativi e chi lavora con applicazioni grafiche avanzate.

Questo modello di Surface Laptop Studio 2 è dotato di un display touchscreen da 14,4 pollici con risoluzione PixelSense di 2400×1600 pixel, che offre immagini nitide e vivide.

Sotto la scocca, troviamo un processore Intel Core i7 di ultima generazione, affiancato da 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, che garantisce prestazioni eccellenti anche con software pesanti come Adobe Photoshop e AutoCAD. Inoltre, è dotato di un SSD da 512 GB, che assicura ampio spazio di archiviazione e rapidità nelle operazioni.

La sua caratteristica unica è il design convertibile, che permette di utilizzare il dispositivo in modalità laptop, tablet o in modalità “studio”, ideale per disegnare o prendere appunti con la Surface Slim Pen 2. Perfetto per chi lavora in mobilità, il Surface Laptop Studio 2 combina potenza e portabilità con un’autonomia che può arrivare fino a 19 ore.

