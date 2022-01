Microsoft spiega in un video come smontare il Surface Laptop SE

Da qualche tempo a questa parte è sempre più difficile riparare un dispositivo hi-tech con le proprie forze, ma un inedito video teardown di Microsoft Surface Laptop SE si pone al fianco di chi, armato di pazienza e voglia di imparare, si lancia nel compito di smontare il device senza ricorrere all'aiuto di uno specialista.

Microsoft ha pubblicato un video teardown del Surface Laptop SE

Il Surface Laptop SE è un prodotto indirizzato agli studenti dagli 8 anni in su, monta Windows 11 SE ed è stato spesso criticato per la difficile riparabilità. Microsoft, con il video teardown ufficiale, mostra gli step necessari per smontare lo chassis esterno e accedere ai componenti principali del device senza causare danni. Infatti, basta un semplice cacciavite Torx T6 e un Philips PH0 per accedere alla componentistica interna anche se ci sono alcuni limiti da tenere bene a mente: il processore, la RAM e lo spazio interno sono saldati sulla scheda madre e pertanto non possono essere rimossi dall'utente. La batteria, il display, gli speaker e connettore di alimentazione si possono facilmente rimuovere ed eventualmente sostituire con altri pezzi funzionanti.

Si tratta senza ombra di dubbio di un importante aiuto per chi vuole imparare a risolvere un problema hardware con le proprie forze, sebbene ci preme sottolineare che è sempre bene affidarsi a uno specialista nel caso in cui non si abbia familiarità con questo genere di task.