Surface Laptop SE: Microsoft svela l'anti Chromebook

Microsoft Surface Laptop SE è la risposta di Microsoft allo strapotere dei Chromebook (e quindi di Google) all'interno degli istituti scolastici. Si tratta del Surface più economico mai realizzato dal colosso di Redmond, il che lo si nota fin da subito dal design e dalle specifiche tecniche.

Microsoft Surface Laptop SE è indirizzato agli studenti

Surface Laptop SE di Microsoft, indirizzato esclusivamente a studenti e istituti scolastici, parte da un prezzo di 249 dollari, circa 215 euro al cambio, e monta Windows 11 SE, la nuova versione del popolare sistema operativo anch'esso indirizzato agli studenti.

Dal punto di vista hardware il laptop di Microsoft presenta lo stesso trackpad e tastiera del Surface Go mentre come display troviamo una unità da 11.6 pollici a risoluzione 1366 x 768 pixel. Le specifiche ci anticipano che non si tratta di un pannello ad alta risoluzione, ma evidentemente Microsoft ha scelto un approccio conservativo per mantenere il prezzo piuttosto competitivo.

Al di sotto del telaio in plastica bianca è possibile scegliere il processore Intel Celeron N4020 oppure N4120, affiancato da 4/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno di tipo eMMC. La webcam da 1 MP a risoluzione 720p dovrebbe offrire il minimo sindacale per partecipare alle video chiamate, mentre le porte USB Type-A, Type-C e il jack audio da 3.5 mm garantiscono piena compatibilità con la maggior parte degli accessori in circolazione.

L'aspetto forse più importante di Microsoft Surface Laptop SE è la riparabilità: l'azienda statunitense ha lavorato a stretto contatto con i reparti IT delle scuole al fine di offrire un prodotto facilmente riparabile. Il telaio del notebook può essere facilmente rimosso per sostituire alcuni componenti essenziali, tra cui: il display, la batteria, la tastiera e anche la scheda madre; in questo modo Microsoft assicura alle scuole la possibilità di riparare facilmente il dispositivo in caso di necessità.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Surface di Microsoft sarà disponibile in Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Giappone in due configurazioni:

4+64 GB a 249 dollari;

8+128 GB a 329 dollari.

Il notebook sarà disponibile anche tramite importanti partner tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e molti altri.