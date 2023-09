Microsoft Surface Laptop Go 2 a soli 649€: correte, andrà a ruba a questo prezzo

Se siete alla ricerca di un nuovo portatile leggero per lavorare in mobilità, oggi vogliamo consigliarvi il Microsoft Surface Laptop Go2. Di fatto, il device si trova nella sua iterazione da 8+128 GB, color Platino, a soli 649,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una macchina strepitosa, incredibile per la produttività. È un PC ideale per tutti i ragazzi e le ragazze che necessitano di un gadget per scrivere la tesi, studiare e non solo. Va benissimo anche per chi scrive molto e si trova spesso fuori casa. Le specifiche tecniche sono discretamente potenti e lo rendono perfetto anche per un leggero editing video in 4K e perfino per il gaming blando su Xbox Game Pass.

Microsoft Surface Laptop Go2 su Amazon: best buy

Il prezzo di 649,00€ è veramente incredibile, soprattutto perché vi porterete a casa la versione con 8 GB di RAM e disco rigido SSD da 128 GB. Non di meno, dispone del processore Intel Core i5 di undicesima generazione, perfetto per eseguire applicazioni pesanti e complesse senza lag. Il display da 12.4″ si vede bene anche sotto la luce diretta del sole ed è perfetto per la visione dei contenuti. Inoltre è touchscreen, molto pratico per firmare documenti al volo e non solo. Il trackpad è preciso e generoso, la tastiera è ottima (anche se non è retroilluminata), la batteria è buona per un utilizzo office e lavorativo.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata in pochissimi giorni, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis e avrete accesso anche alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 649,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.