Se è arrivata l'ora di acquistare un nuovo portatile, allora non puoi non prendere in considerazione il Microsoft Surface Laptop 4. Disponibile su Amazon lo paghi 999,00€ riuscendo a risparmiare circa 150 euro sul prezzo di listino. Con le spedizioni rapide lo ricevi subito e gratuitamente a casa e, se vuoi, lo paghi finanche a rate.

Surface Laptop 4: cosa devi sapere su questo gioiellino

I portatili prodotti da Microsoft sono belli esteticamente e interessanti a livello di scheda tecnica. Se le tue necessità sono quelle di avere un computer che possa andare bene per lavorare e studiare e magari avventurarsi in qualche piccolo azzardo, allora questo modello può andare bene per te. Disponibile in colorazione Platino, ha diverse chicche che devi scoprire.

Con la sua tastiera ricoperta in Alcantara ha subito un aspetto più ricercato e unico. Retroilluminata su diversi livelli, ti consente una scrittura fluida e dinamica in qualsiasi contento. Inoltre il trackpad in vetro ha dimensioni notevoli ed è molto fedele.

In merito al display c'è poco da dire: è un Pixelsense touchscreen con ampiezza da 13,5 pollici. Ha una risoluzione avanzata che non solo ti consente di lavorare in modo agevole, ma ti fa godere anche i contenuti in streaming senza problemi.

Nel suo cuore, infine, trovi un processore AMD Ryzen 5se, 8GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD per caricamenti praticamente inesistenti.

Come vedi, dunque, è un dispositivo che di soddisfazioni ne offre considerando anche che riceverà Windows 11 non appena disponibile.

Pertanto acquista il tuo Microsoft Surface Laptop 4 su Amazon a soli 999,00€. Lo ricevi a casa in un paio di giorni se sei abbonato Prime. Inoltre hai la possibilità di pagarlo a rate scegliendo Cofidis come modalità di pagamento in fase di chackout.

