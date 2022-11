Microsoft Surface Go 3: il tablet PC per tutti in SUPER SCONTO

Se siete studenti e state cercando un tablet PC con cui studiare, prendere appunti, fare ricerche, divertirvi con qualche gioco interessante, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Microsoft Surface Go3, un tablet con Windows 11 S che gode di specifiche tecniche davvero frizzanti. In primo luogo citiamo il processore Intel Pentium 6500Y (sì, è la versione leggermente “pompata”), con 4 GB di RAM e 64 GB di SSD di storage. La colorazione in sconto è quella platino ma non ci sono accessori in dotazione; si comprano a parte ma costano davvero molto poco in questi giorni di offerte speciali.

Il prezzo di vendita è di soli 399,00€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del tablet. All’occorrenza diventa un PC unico, leggero, con schermo da circa 10 pollici, più che utile per il lavoro quotidiano.

Microsoft Surface Go3: perché comprarlo?

Il tablet/PC, come lo chiamiamo noi, è un gadget che ci piace tantissimo. È ottimizzato per il touch e per il digitalizzatore (se non dove disegnare, evitate di comprarla, vi servirà a poco), ha uno stand che vi permette angoli di visuale sembra eccellenti adeguati alle vostre esigenze, c’è un processore Intel super versatile ed è un prodotto che diventa sia un laptop frizzante che un tablet sbarazzino.

È così piccolo che sta benissimo nel vostro zaino; usando questo, vi dimenticherete di altri computer e tablet. Finirete per usarlo per tutti gli scopi, visto che è un device “due in uno”. Dispone del supporto alle reti WiFi di sesta generazione e ha il connettore proprietario Surface. Questo implica che la porta USB Type-C sarà sempre libera per l’utilizzo con lettori di schede, SSD portatili e non solo. Ha il jack audio per le cuffie e il lettore di schede integrato SDXC. Insomma, è perfetto per tutti e costa solo 399,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.