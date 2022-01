Microsoft Surface Duo si aggiorna: sta arrivando Android 11

Tutti ricorderanno che a fine settembre dell'anno scorso Microsoft aveva assicurato che Android 11 sarebbe arrivato su Microsoft Surface Duo entro la fine dell'anno, ma ben presto ci eravamo resi conto che in realtà i piani di rollout dell'azienda non avrebbero tenuto fede alla promessa fatta. Microsoft accusava Google di estremamente lentezza, mentre sempre più utenti si chiedevano se addirittura il device avrebbe ricevuto Android 12 entro il 2022.

Android 11 è finalmente in rollout per Microsoft Surface Duo

Ebbene, il nuovo anno si apre con una buona notizia: l'aggiornamento ad Android 11 per Microsoft Surface Duo è finalmente in fase di rilascio in Europa e negli USA. Il device, infatti, sta ricevendo l'aggiornamento con il firmware 2021.1027.156 dal peso di 2.38 GB con un gran numero di novità interessanti, tra cui:

Possibilità di avviare OneNote cliccando la porzione superiore delle Surface Slim Pen 2;

ottimizzazione del pannello delle notifiche e delle impostazioni rapida;

aggiornamento del cassettino delle applicazioni e il design delle cartelle per migliorare il supporto al drag and drop;

aggiornamento del design del feed di Microsoft con le informazioni sul Meteo e non solo;

possibilità di visualizzare e modificare le foto salvate sull'app di OneDrive con una nuova esperienza utente;

supporto a Xbox Game Pass per scoprire e giocare a centinaia di giochi sul cloud direttamente dallo smartphone.

Gli utenti muniti del singolare device di Microsoft possono controllare l'arrivo dell'aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema, oppure attendere la notifiche di aggiornamento OTA. Si spera che il team di sviluppo del Surface Duo moltiplicherà gli sforzi circa il porting di Android 12 nel minor tempo possibile per evitare un'altra figuraccia.