Microsoft Surface Duo 2: ultimo avvistamento prima del debutto

Il presunto Microsoft Surface Duo2 è appena apparso sul portale statunitense della FCC a poche ore di distanza dal lancio ufficiale dello stesso.

Microsoft Surface Duo2: ci siamo, la presentazione è oggi

L'OEM di Redmond ha programmato un evento Surface per oggi 22 settembre. L'azienda dovrebbe annunciare una serie di dispositivi e uno di questi potrebbe essere proprio il Surface Duo2. Questo prodotto sarà il successore dell'originale Microsoft Surface Duo annuncio lo scorso anno. Prima del rilascio, il terminale è stato certificato dalla FCC.

Secondo un rapporto di Windows Central, un “telefono portatile” Microsoft ha appena ottenuto l'approvazione della FCC. La documentazione menziona che questo dispositivo supporterà due configurazioni: “una con lo schermo aperto e l'altra con lo schermo chiuso”.

La descrizione sopra menzionata suggerisce che questo gadget potrebbe chiamarsi “Surface Duo2”. La certificazione conferma anche le opzioni di connettività su questo futuro smartphone a doppio schermo: 5G multi-banda, WiFi 6 dual-band, NFC e UWB (Ultra -banda larga).

Inoltre, il sito FCC menziona anche il supporto per “Wireless Power Transfer“. Il sito ipotizza che si tratti di una sorta di ricarica wireless diversa dalla tecnologia Qi. Forse, il Surface Duo di seconda generazione potrebbe arrivare con la ricarica induttiva per Surface Pen.

Secondo i rapporti precedenti, il Surface Duo di nuova generazione sarà dotato di due display da 5,8 pollici con una risoluzione di 2754 x 1896 pixel (quando aperto) e un'elevata frequenza di aggiornamento. Sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione.

Ospiterà una tripla fotocamera sul posteriore composta da un sensore principale da 12 MP, un teleobiettivo da 12 MP e un'unità ultra wide da 16 MP. Al contrario, sull'anteriore presenterà uno snapper selfie 12 MP.

Inoltre, disporrà del Bluetooth 5.1, di un sensore per le impronte digitali, speaker stereo, porta USB di tipo C e di una batteria da 4.400 mAh (circa). Ultimo ma non meno importante, eseguirà Android 11 out of the box sarà disponibile in due colorazioni (bianco, nero).

Come accennato in apertura, il Microsoft Surface Duo 2 sarà svelato ufficialmente oggi (22 settembre).