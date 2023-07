Microsoft Surface Book 3: sconto FOLLE del 46% su Amazon

L’incredibile e versatile Microsoft Surface Book 3 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto folle del 46%. Questa offerta è un’occasione da non perdere per chiunque cerchi un dispositivo potente e flessibile. Il Surface Book 3 è dotato di numerose caratteristiche eccezionali che lo rendono un compagno ideale per l’uso quotidiano e professionale. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 990,00 euro, anziché 1.849,00 euro.

Microsoft Surface Book 3: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la sua compatibilità con Windows Hello. Questo significa che puoi accedere al tuo Microsoft Surface Book 3 in modo sicuro e veloce utilizzando il riconoscimento del volto o dell’impronta digitale. Non dovrai più preoccuparti di ricordare password complesse o di digitare ogni volta che desideri accedere al tuo dispositivo.

La scheda grafica Intel Iris Plus Graphics condivisa offre un’esperienza visiva sorprendente, sia che tu stia guardando film, giocando o lavorando su progetti grafici intensivi. I dettagli nitidi e i colori vivaci ti immergeranno completamente nel contenuto che stai visualizzando, su questo Microsoft Surface Book 3. La durata della batteria è un’altra caratteristica notevole. Puoi goderti fino a 15,5 ore di utilizzo in condizioni tipiche, senza doverti preoccupare di rimanere senza energia durante la giornata lavorativa o durante i viaggi.

Una delle cose che rendono il Microsoft Surface Book 3 così versatile sono le sue tre modalità di utilizzo: portatile, studio e tablet. Puoi facilmente staccare lo schermo touchscreen e utilizzarlo come un tablet autonomo per prendere appunti, disegnare o semplicemente navigare in modo più intuitivo. La modalità studio è perfetta per i creativi, consentendo loro di inclinare lo schermo e utilizzare la penna Surface per illustrazioni e annotazioni precise. La modalità portatile offre la tradizionale esperienza di utilizzo di un laptop, con la comodità di una tastiera fisica.

Il Microsoft Surface Book 3 è dotato di connettività USB, che ti consente di collegare facilmente dispositivi esterni come mouse, tastiere o unità flash. Inoltre, Microsoft offre un aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena sarà disponibile. Questo garantisce che il tuo Surface Book 3 rimanga aggiornato con le ultime funzionalità e miglioramenti del sistema operativo.

In conclusione, il Microsoft Surface Book 3 è un dispositivo straordinario che offre prestazioni potenti e versatilità in un unico pacchetto. Non solo otterrai un dispositivo di alta qualità, ma potrai anche sfruttare le numerose funzionalità avanzate come Windows Hello, la scheda grafica di qualità, la lunga durata della batteria e le diverse modalità di utilizzo.

