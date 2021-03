Sei in cerca di un nuovo computer? Microsoft Surface Book è in offerta su Amazon a soli 1449,00€. Il ribasso del 22% corrisponde a uno sconto esclusivo di 400€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Microsoft Surface Book 3: tutto ciò che devi sapere

Con un design lineare e sofisticato, Microsoft Surface Book 3 è un dispositivo poliedrico. Capace di trasformarsi in un tablet è praticamente un prodotto 2-1 con delle specifiche tecniche importanti.

Il display da 13.5 pollici è un PixelSense con risoluzione 3000×2000 pixel. Visto il suo essere convertibile, ovviamente è touchscreen multitocco G5 a 10 punti. Le cornici sottili rendono l’esperienza visiva immersiva.

Il processore è un quad-core di decima generazione Intel Core i5-1035G7 ed è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD. Questa configurazione rende ogni prestazione fulminea e dinamica. La scheda grafica, invece, è un Intel Iris Plus.

Degna di nota è la batteria che vanta un’autonomia complessiva di 15,5 ore in utilizzo tipico.

La caratteristica più saliente di questo dispositivo, in ogni caso, è la possibilità di utilizzarlo in diverse modalità. Grazie al sistema di attacco alla sua tastiera, il computer diventa un laptop a tutti gli effetti che può essere utilizzato in qualsiasi inclinazione. Rimuovendolo dal suo alloggio, invece, diventa un perfetto tablet con cui studiare o creare presentazioni per il lavoro.

Tra le features sono da ricordare la videocamera dedicata all’autenticazione facciale, la videocamera da 5 M anteriore e quella da 8 MP posteriore.

All’arrivo, il laptop monta la versione Home di Windows 10 e un mese di prova di Microsoft 365 Family.

Puoi acquistare Microsoft Surface Book 3 a soli 1449,00€ su Amazon nella colorazione Platino. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. Questo prodotto Microsoft, infine, può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica