Microsoft smentisce le accuse: non utilizza i dati degli utenti per addestrare l'AI

Microsoft è uno tra i giganti della tecnologia che sta conducendo l’irruente corsa all’Intelligenza Artificiale. Ciò non lo ha esentato dalle controversie: e infatti, girava voce che sfruttasse dati ricavati da documenti Word ed Excel per addestrare la propria AI.

Una diceria che ora è stata ufficialmente smentita dalla stessa Microsoft. L’azienda ha infatti confermato pubblicamente che non utilizza i dati degli utenti ricavati dai propri software per addestrare la sua Intelligenza Artificiale. Ma allora da dove è nato il fraintendimento?

Microsoft fa chiarezza sulla questione

Una confusione, apparentemente, nata quando alcuni utenti hanno individuato una nuova impostazione relativa alla privacy in Microsoft Office, riferita a “esperienze connesse opzionali”. Un toggle abilitato di default, che ha infastidito non poco gli utenti, convinti che si trattasse di un sotterfugio dell’azienda per sottrarre i loro dati personali.

L’impostazione non fa alcun riferimento all’addestramento dell’Intelligenza Artificiale. Piuttosto, Microsoft ha spiegato che questa funzionalità consente agli utenti di “cercare immagini online”, oppure trovare altre informazioni, sempre disponibili online.

Tuttavia, non sono state soltanto queste dicerie a far scoppiare il polverone. A generare ulteriore confusione è stato un documento di apprendimento Microsoft datato 21 ottobre 2024, che include un lungo elenco di esperienze connesse in Office in grado di analizzare i contenuti dell’utente, senza escludere esplicitamente la formazione AI.

In risposta alle affermazioni, l’account X di Microsoft 365 ha deciso di fare chiarezza sulla questione, una volta per tutte: “Nelle app M365, non utilizziamo i dati dei clienti per addestrare gli LLM. Questa impostazione abilita solo le funzionalità che richiedono l’accesso a Internet, come la creazione condivisa di un documento”.