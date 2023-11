Microsoft Office: come acquistare la licenza con uno sconto extra

Sebbene Office nasca come suite pensata per l’ufficio, andando ad abbracciare tutte quelle utility che animano la giornata lavorativa, fin dai tempi della scuola il suo ruolo diventa centrale in molte funzioni. Si inizia con Word per redigere le prime ricerche; si passa a PowerPoint per le presentazioni; si arriva ad Excel, dove imparare i fogli di calcolo ed appuntare la divisione delle spese per un progetto comune. Questo e molto altro, peraltro, costituiscono una palestra di apprendimento per imparare ad utilizzare una suite che accompagna ogni attività di una vita che va ormai pensata su un orizzonte digitale. Il costo per accedere alla suite è però spesso proibitivo, oppure impone un abbonamento che dovrà rinnovarsi anno dopo anno.

L’alternativa, c’è, ma è spesso poco nota: alla luce di uno sconto extra disponibile in queste ore, è venuto il momento di approfondire quel che una vetrina come quella di Licensel è in grado di offrire. Approfondiamo pertanto il tipo di software che è possibile acquistare a prezzi tanto accessibili, ricordando come l’utilizzo del codice coupon “TELEFONINO10” apra ad uno sconto ulteriore del 10% su prezzi già di per sé stessi oltremodo bassi.

Office con Licensel

Acquistare Office con Licensel consente di scegliere la versione più utile e più confacente al proprio hardware, scegliendo liberamente all’interno di un ampio catalogo di possibilità. Queste alcune delle suite Office più cercate:

Disponibili tanto le versioni per Windows, quanto le versioni per Mac. In entrambi i casi a disposizione vi sono prezzi estremamente più bassi rispetto alle versioni tradizionali, ma con la garanzia di avere a disposizioni versioni del tutto genuine grazie ad un meccanismo di rivendita che gestisce particolari licenze provenienti da acquisti in volume in dismissione.

Windows con Licensel

Stesso discorso vale per Windows, perché anche il sistema operativo può essere acquistato con medesime modalità. Si può così aggiornare la propria macchina, approdando a tutte le novità delle nuove versioni, senza dover impattare negli alti costi di una licenza originale nuova.

Le opzioni accessibili sono molte, ma con scorte limitate: il consiglio è quello di verificare rapidamente la disponibilità dell’edizione di Windows di cui si intende disporre sul proprio terminale. Queste alcune delle versioni più cercate, tra le quali anche le “Pro” ad un prezzo mai come in questa occasione accessibile:

Editor PDF

Ciò che vale per Office e Windows, vale anche per molti altri software di grande utilità. Prendiamo ad esempio gli editor PDF, con i quali anche i file con questo formato possono essere modificati ed utilizzati a piacimento. Si immagini ad esempio di voler sottolineare o prendere appunti su un file PDF: quel che solitamente non si può nemmeno immaginare di fare, con un Editor PDF diventa cosa del tutto normale. I costi sono risibili, poiché con questo semplice investimento ci si è garantiti grande libertà di azione su un formato di file estremamente diffuso.

Tra gli editor più noti si segnalano ad esempio

Perché Licensel costa meno?

Ciò che fa di Licensel un marketplace particolarmente interessante è il fatto che metta a disposizione licenze precedentemente dismesse. Si tratta pertanto di licenze di fatto nuove, mai utilizzate in precedenza per attivare altre macchine e di cui il gruppo conosce tutta la storia. Con queste licenze, vendute a basso prezzo per monetizzare questi residui, Licensel allestisce una vetrina dalla quale poter attingere per sfruttare l’occasione.

Si tratta di licenze del tutto originali e prive di qualsivoglia limite o scadenza. Una volta acquistate e scaricate, sarà sufficiente scaricare ed installare il software originale direttamente dai server del produttore (nel caso di Office e Windows si tratterà di server Microsoft): al termine dell’installazione sarà sufficiente utilizzare il codice licenza ricevuto da Licensel per attivare il software ed iniziare immediatamente ad usarlo. A dimostrazione della bontà del meccanismo posto in essere, va sottolineato come Licensel sia partner del gruppo Microsoft.

Nel giro di pochi minuti, insomma, si può avere a disposizione un Office o un Windows nuovo di zecca e tutto ciò con pochi euro e un paio di download. Si tratta di un meccanismo sicuro che su TrustPilot vale già oltre 2500 recensioni positive con un voto medio di 4,9/5. Un continuo servizio di assistenza, inoltre, garantisce ad ogni acquirente tutte le informazioni utili in caso di problemi, così che ogni acquisto possa equivalere ad una tranquilla attivazione per diventare immediatamente produttivi.

In collaborazione con Licensel