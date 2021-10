Microsoft: in arrivo un Surface Laptop economico con Windows 11 SE?

Sulla base di recenti informazioni trapelate online, Microsoft si starebbe adoperando per il lancio di un nuovo sistema operativo leggero, chiamato Windows 11 SE, che dovrebbe fare il suo debutto a bordo di un Surface Laptop economico rivolto a giovani studenti.

Surface Laptop con Windows 11 SE: cosa sappiamo al momento

Maggiori anticipazioni in tal senso sono state condivise dai colleghi del sito Gizmochina. Il laptop, indicato con il nome in codice Tenjin, dovrebbe caratterizzarsi per una costruzione in plastica ritenuta sufficiente per “sopravvivere” ad una gestione spesso disattenta da parte dei 12enni.

Surface Laptop SE (il cui nome, lo ricordiamo, è ancora provvisorio) potrebbe avere a bordo un display con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel e diagonale da 11,6 pollici. Cuore pulsante del terminale sarebbe il processore Intel Celeron N4120, al cui supporto agirebbero 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione interno, si suppone che questo possa non superare i soli 32 GB.

Tra le altre possibili caratteristiche vengono menzionate la tastiera con trackpad di dimensioni standard, una singola porta USB-A ed un ingresso USB-C, oltre al jack per le cuffie ed una porta di alimentazione tradizionale. Nulla è dato sapere circa i tempi di presentazione ed i prezzi di Surface Laptop SE, tuttavia la spesa non dovrebbe superare i 400$ (andando in diretta concorrenza con i Chromebook di Acer, HP e Lenovo.